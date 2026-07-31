El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó con dureza a la vicepresidenta Victoria Villarruel y sostuvo que debería dar “un paso al costado” si no está de acuerdo con el rumbo del Gobierno de Javier Milei.

Las declaraciones profundizaron la interna dentro del oficialismo, después de que Villarruel expresara en redes sociales su preocupación por el estado del Presidente y cuestionara una publicación de la diputada Lilia Lemoine que Milei había replicado desde su cuenta.

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó Santilli durante una entrevista radial.

El jefe de Gabinete calificó los dichos de la vicepresidenta como una “barbaridad” y un “disparate” y aseguró que se trató de agravios impropios de una dirigente que acompañó a Milei en la fórmula presidencial.

El cruce que volvió a exponer la ruptura oficialista

La nueva controversia comenzó después de que Lemoine acusara a Villarruel y a la diputada Marcela Pagano de coordinar acciones contra el Gobierno y de actuar como “cómplices” de sectores que buscarían impulsar un juicio político contra Milei.

El Presidente replicó ese mensaje en sus redes sociales, lo que provocó una respuesta directa de la titular del Senado.

Villarruel sostuvo que le preocupaba que Milei difundiera “insensateces e inventos” y expresó una “genuina preocupación” por su estado y por las “persecuciones imaginarias” que, según afirmó, reproducía tanto en el país como en el exterior.

También describió el contenido compartido por el mandatario como una “locura galopante” y consideró que el “delirio” parecía haberse extendido dentro del espacio libertario.

Santilli salió en defensa del Presidente y afirmó que Villarruel mantiene una conducta destinada a obstaculizar la gestión.

“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda”, cuestionó.

El pronunciamiento del ministro coordinador se suma a otros reclamos públicos dirigidos contra la vicepresidenta. Dos semanas antes, Patricia Bullrich había utilizado una fórmula similar al advertir que quienes no estuvieran dispuestos a defender el proyecto oficialista deberían apartarse.

Una relación marcada por las diferencias

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa desde hace meses un proceso de creciente distanciamiento político. Las diferencias quedaron expuestas en actos institucionales, debates parlamentarios y publicaciones en redes sociales.

La vicepresidenta adoptó posiciones distintas a las de la Casa Rosada en temas legislativos y políticos, mientras distintos integrantes del oficialismo comenzaron a cuestionarla públicamente.

El nuevo cruce elevó el nivel de tensión porque fue el jefe de Gabinete quien planteó de manera explícita que Villarruel debería abandonar su lugar si considera que ya no representa el proyecto con el que llegó al Poder Ejecutivo.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la vicepresidenta ya había dejado abierta una definición política de cara a 2027 en medio de la tensión con Milei.

Santilli sostuvo ahora que, si Villarruel pretende impulsar una propuesta diferente, debería construir su propio espacio y competir electoralmente.

La vicepresidenta, sin embargo, ocupa un cargo constitucional para el que fue elegida junto con Milei y que incluye la presidencia del Senado. Una eventual salida dependería de una renuncia voluntaria, ya que el jefe de Gabinete no tiene facultades para removerla.

Santilli defendió la reforma del Banco Central

Durante la misma entrevista, Santilli respaldó el proyecto del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y afirmó que la misión principal de la entidad debe ser preservar el valor de la moneda.

La iniciativa busca prohibir de manera expresa que el Banco Central financie al Estado mediante emisión monetaria o compra directa de títulos públicos.

El proyecto también plantea mayores exigencias para remover a las autoridades de la entidad. Según explicó Santilli, se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

El funcionario defendió además el denominado “grillete fiscal”, un mecanismo orientado a sostener el equilibrio de las cuentas públicas y limitar el financiamiento del déficit.

Como parte de ese esquema, el Gobierno analiza establecer un procedimiento automático ante eventuales desequilibrios presupuestarios, con restricciones sobre contrataciones, transferencias discrecionales y actividades consideradas no esenciales.

Santilli aseguró que las áreas de salud, educación, jubilaciones y Fuerzas Armadas quedarían excluidas de una eventual paralización y señaló que el Ejecutivo mantiene conversaciones con los gobernadores para conseguir respaldo legislativo.

La defensa de la agenda económica quedó atravesada por el conflicto político con Villarruel, que volvió a exhibir públicamente la fractura entre el Presidente y quien fue su compañera de fórmula.