Una nueva encuesta nacional mostró un cambio significativo en la percepción social sobre la crisis económica: el 63,7% de los consultados responsabiliza al presidente Javier Milei por la situación actual, mientras pierde fuerza la explicación oficial centrada en la herencia recibida de los gobiernos anteriores.

El relevamiento, elaborado en conjunto por las consultoras Alaska y Trespuntozero, refleja una modificación respecto de diciembre, cuando las responsabilidades estaban distribuidas de manera más equilibrada. En ese momento, el 49,2% señalaba a Milei, mientras que el 44,1% atribuía la situación a las administraciones anteriores.

En la nueva medición, el porcentaje que responsabiliza a los gobiernos precedentes cayó por debajo del 30%. El resultado indica que una parte del electorado que anteriormente vinculaba la crisis con el pasado comenzó a considerar que la responsabilidad principal corresponde a la administración actual.

La responsabilidad se trasladó hacia el Gobierno

La variación constituye uno de los principales datos del estudio porque afecta uno de los argumentos utilizados por el oficialismo para explicar las dificultades económicas: las consecuencias de las políticas aplicadas antes de la llegada de La Libertad Avanza al poder.

La comparación entre ambas mediciones muestra que Milei pasó de ser responsabilizado por aproximadamente la mitad de los encuestados a concentrar casi dos tercios de las respuestas.

Al mismo tiempo, el grupo que continúa atribuyendo la situación a los gobiernos anteriores se redujo en más de 14 puntos porcentuales respecto de diciembre.

El cambio se produce mientras el oficialismo comienza a orientar su estrategia hacia las elecciones presidenciales de octubre de 2027, en las que Milei buscaría obtener la reelección.

Más del 60% duda de una recuperación económica

El estudio también consultó sobre la capacidad del Gobierno para revertir la situación económica. El 62,9% respondió que no considera que la administración de Milei esté en condiciones de modificar el escenario actual.

En sentido contrario, el 28,9% expresó confianza en que el Presidente pueda superar la crisis. El indicador también mostró un retroceso respecto de diciembre, cuando el 40,6% de los encuestados consideraba que el Gobierno tenía capacidad para revertir las dificultades.

La diferencia entre ambas mediciones representa una caída de 11,7 puntos en la confianza sobre la respuesta económica de la administración nacional.

Los resultados combinan dos señales desfavorables para el oficialismo: una mayor atribución de responsabilidad por la crisis y una menor expectativa de que pueda resolverla.

Milei registra un 64,6% de imagen negativa

La encuesta también evaluó la imagen de distintos dirigentes nacionales. Milei obtuvo un 64,6% de valoración negativa y quedó entre las figuras con mayor nivel de rechazo.

El Presidente se ubicó en niveles similares a Sergio Massa y solo fue superado por Mauricio Macri, quien alcanzó un 68,7% de imagen negativa.

La medición expone que el deterioro de las expectativas económicas también alcanza la valoración personal del mandatario. El nivel de rechazo se convierte así en otro de los factores que el oficialismo deberá afrontar durante el camino hacia la próxima elección presidencial.

El relevamiento muestra que la discusión sobre la responsabilidad económica atraviesa un cambio de etapa. Mientras disminuye el peso atribuido a los gobiernos anteriores, la mirada social se concentra cada vez más sobre las decisiones y la capacidad de respuesta de la gestión actual.