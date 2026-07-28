La confianza en el Gobierno nacional volvió a caer en julio y revirtió la recuperación que había mostrado durante el mes anterior. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, retrocedió 6,5% y se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala que va de 0 a 5.

El resultado interrumpió el repunte del 3,9% registrado en junio, cuando el indicador había llegado a 2,07 puntos. Además, representó una caída interanual del 21% y llevó la contracción acumulada desde fines de 2025 al 21,5%.

La medición correspondiente a julio fue realizada por Poliarquía Consultores para la Universidad Torcuato Di Tella. Incluyó 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país y el trabajo de campo se desarrolló entre el 1 y el 16 de julio de 2026.

Cuatro de los cinco componentes mostraron retrocesos

El ICG se construye a partir de cinco dimensiones: la evaluación general del Gobierno, la percepción sobre el interés general, la eficiencia en la administración del gasto público, la honestidad de los funcionarios y la capacidad para resolver los problemas del país.

Cuatro de esos cinco componentes registraron bajas durante julio. El deterioro más pronunciado se produjo en la percepción sobre la eficiencia en la administración del gasto público, que cayó 15,4% y quedó en 1,79 puntos.

La capacidad para resolver los problemas del país retrocedió 7,3%, hasta los 2,28 puntos. La preocupación por el interés general bajó 6,9% y se ubicó en 1,51, mientras que la evaluación general del Gobierno disminuyó 2,5%, hasta alcanzar 1,64 puntos.

La honestidad fue el único componente que se mantuvo prácticamente estable. El indicador quedó en 2,45 puntos, con una variación negativa marginal del 0,4%.

La confianza se desplomó entre los jóvenes

El mayor retroceso mensual se registró entre las personas de 18 a 29 años. En ese segmento, la confianza en el Gobierno cayó 23% y descendió hasta 1,68 puntos.

El dato resulta especialmente relevante porque los jóvenes habían constituido uno de los principales núcleos de respaldo electoral de Javier Milei. La medición de julio muestra una pérdida significativa de confianza dentro de ese grupo etario.

Entre las personas de 30 a 49 años, el indicador se ubicó en 1,75 puntos, con una baja del 0,7%. Los mayores de 50 años continuaron siendo el grupo con el nivel más alto de confianza, al alcanzar los 2,07 puntos.

También se observaron diferencias según el nivel educativo. Entre quienes poseen estudios primarios, el índice cayó 24,7% y quedó en 1,29 puntos, el nivel más bajo de todos los segmentos analizados.

La confianza alcanzó 1,90 puntos entre quienes completaron el secundario y llegó a 2,03 entre las personas con estudios terciarios o universitarios completos.

El Gran Buenos Aires registró la mayor caída territorial

El interior del país mantuvo el nivel de confianza más elevado, con 2,09 puntos, aunque también sufrió una baja mensual del 4,7%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el indicador retrocedió 5,6% y se ubicó en 1,92 puntos. El resultado más bajo se produjo en el Gran Buenos Aires, donde cayó 10,9% y quedó en 1,63 puntos.

La medición también encontró una amplia diferencia vinculada con las expectativas económicas. Entre quienes consideran que la situación del país mejorará durante el próximo año, la confianza en el Gobierno alcanzó 4,15 puntos. En cambio, entre quienes esperan un deterioro económico, el índice descendió hasta apenas 0,33.

El promedio de la gestión llegó a su piso

Con el dato de julio, el promedio acumulado del Índice de Confianza en el Gobierno durante la gestión de Milei bajó a 2,37 puntos, el menor registro desde el inicio de su mandato.

En el mismo momento de sus respectivas presidencias, Mauricio Macri acumulaba un promedio de 2,51 puntos y Alberto Fernández, de 1,91. En la medición mensual correspondiente al mes 31 de gobierno, el resultado de Milei también quedó por debajo del registrado por Macri.

La evolución de 2026 muestra una tendencia mayormente descendente. El índice cayó en enero, febrero, marzo, abril y mayo; tuvo una recuperación en junio y volvió a retroceder con fuerza en julio.

El nuevo resultado refleja que la mejora del mes anterior no logró consolidarse y que el deterioro de la confianza alcanza especialmente a los jóvenes, las personas con menor nivel educativo y los habitantes del Gran Buenos Aires.