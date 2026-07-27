MiraCon 2026 cerró con una convocatoria récord y consolidó su lugar en las vacaciones de invierno

La edición 2026 del evento reunió a una multitud durante dos jornadas en el Polideportivo Municipal de Miramar. Con actividades vinculadas al animé, el manga, el cosplay, el K-Pop y los videojuegos, la propuesta volvió a destacarse como uno de los principales atractivos culturales del receso invernal en General Alvarado.
Municipales27 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La edición 2026 de MiraCon finalizó con un balance altamente positivo luego de reunir a una multitud durante el sábado 25 y domingo 26 de julio en el Polideportivo Municipal de Miramar.

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Con una convocatoria que superó la registrada en años anteriores, el evento volvió a consolidarse como una de las principales propuestas culturales y recreativas de las vacaciones de invierno en General Alvarado. Organizado desde sus inicios por Martín Breccia y Natanael López, MiraCon reunió a vecinos, turistas y visitantes de distintos puntos de la región.

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Durante las dos jornadas, el público disfrutó de una amplia programación dedicada al animé, el manga, el cosplay, el K-Pop, los videojuegos, los cómics y la cultura pop, con actividades pensadas para todas las edades.

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Además, el encuentro contó con la participación de artistas, ilustradores, emprendedores, expositores y referentes de distintas expresiones culturales, que ofrecieron espacios de intercambio, creatividad y entretenimiento.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de Enrique Breccia, reconocida figura de la historieta nacional e internacional, quien volvió a participar del evento y protagonizó un emotivo momento al reivindicar, a través de su obra, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

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El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recorrió el predio junto a la secretaria de Educación y Cultura, Sofía Pusterla, y la directora de Empleo, Lucía Sueldo. Durante la visita destacaron el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, instituciones, colaboradores y participantes que hicieron posible una nueva edición del encuentro.

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Desde la organización remarcaron que el crecimiento sostenido de MiraCon quedó reflejado en la masiva respuesta del público, que colmó las instalaciones del Polideportivo Municipal durante todo el fin de semana. Asimismo, señalaron que la convocatoria generó un importante movimiento turístico y comercial en la ciudad, en un período clave como las vacaciones de invierno, reafirmando el potencial del evento como una de las principales propuestas culturales de la región.

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