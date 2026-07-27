El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, apuntó contra el presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones en contra de Ignacio Lula Da Silva (presidente de Brasil).

Espinoza

"El presidente Milei exporta vergüenza. Esta vez, a Brasil, nuestro país hermano. Sus insultos contra el presidente Lula no son solo una gravísima falta de respeto a un mandatario democráticamente elegido: son un papelón internacional y merecen todo nuestro repudio", dijo Espinoza en sus redes.

En ese sentido, el alcalde comentó "La hermandad brasileño - argentina y su fuerte integración cultural, económica y social están muy por encima de los agravios de Milei, pero es necesario dejar en claro que han sido una barbaridad. Siempre, el insulto habla mucho más de quien lo profiere que de quien lo recibe".

"Nuestras más sinceras disculpas a todo el pueblo brasileño y a su presidente Lula", pidió Espinoza.

Cabe recordar que, en recientes declaraciones, Milei acusó al gobierno de Brasil de haber puesto plata en una campaña antiargentina.