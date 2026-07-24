Con fondos municipales avanza el recambio de luminarias LED en Lanús

Lanús Gobierno llevó a cabo el recambio de 200 luminarias LED ubicadas desde las avenidas Sánchez de Bustamante hasta Raúl Alfonsín, y de Hipólito Yrigoyen hasta las vías del ferrocarril Roca en Gerli Oeste, con el objetivo de potenciar la iluminación existente, mejorar la visibilidad nocturna y brindar mayor prevención en materia de seguridad.

Esta iniciativa es concretada con fondos 100% municipales, además de que se realizó la puesta en valor de las diversas columnas con pintura antivandálica.

Esta política pública de transformación del alumbrado público ya alcanzó a otras avenidas como 29 de Septiembre, Eva Perón, Madariaga, Centenario Uruguayo, Donato Álvarez, Remedios de Escalada y se prevé alcanzar a las 30 arterias principales de la ciudad para finales del 2027.

Cabe destacar que esta acción forma parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez al inicio de su mandato, con la finalidad de lograr que las ciudadanas y los ciudadanos vivan en un distrito mejor y más iluminado.