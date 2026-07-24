Rojas y Reino celebraron la repotenciación energética de Quequén

Junto al mandatario de Necochea, Arturo Rojas, se hizo presente en la presentación de los avances de la nueva Estación Transformadora de Línea de Alta Tensión de Quequén, su par de Balcarce, Esteban Reino.

Más allá de los avances técnicos presentados durante la reunión encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, uno de los aspectos en los que coincidieron los distintos referentes políticos fue el carácter estratégico de la nueva Estación Transformadora de Quequén para el desarrollo productivo de toda la región.

El intendente Arturo Rojas destacó que la repotenciación del sistema eléctrico es una condición indispensable para concretar proyectos de crecimiento que el distrito tiene planificados desde hace años.

"Esta obra significa también la posibilidad de concretar en el futuro el parque industrial que tenemos aprobado junto al Ministerio de Producción de la Provincia, en los terrenos lindantes a la Playa de Camiones Municipal. La principal infraestructura que necesitamos para hacerlo realidad es justamente esta obra", expresó Rojas.

En ese sentido, remarcó que luego será necesaria la articulación entre el Estado municipal, la Provincia y la inversión privada para consolidar ese desarrollo. "Sin lugar a dudas es una obra estratégica que trasciende a cualquier dirigente político. Va a beneficiar a todo el distrito y a toda la región. Tal vez no sea de las obras más vistosas para los vecinos, pero sí de las más importantes", afirmó.

En la misma línea se manifestó el intendente de Balcarce, Esteban Reino, quien aseguró que la obra permitirá fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico regional y acompañar el crecimiento industrial.

"Nos beneficia a toda la región y particularmente a Balcarce, porque nos libera capacidad de transporte eléctrico, mejora la atención de la demanda y hará mucho más confiable el sistema, con menos cortes. Además, nos permitirá brindar la potencia que requieren nuevas industrias e incorporar proyectos de energías renovables que tenemos pendientes", sostuvo.

Reino también coincidió con Rojas en que, aunque se trata de una infraestructura que no resulta visible para el vecino, su impacto será determinante. "No son obras de hormigón que la gente pueda ver todos los días, pero sí obras que mejoran la calidad de vida de todos los vecinos de la región", resumió.

Del encuentro también formó parte el intendente de Lobería, Pablo Barrena, quien puso el foco en el impacto que tendrá la nueva capacidad energética para el fortalecimiento del perfil productivo de Puerto Quequén.