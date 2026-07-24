Salazar se reunió con el ministro de Economía de la Provincia

El intendente Cecilio Salazar mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, con el objetivo de analizar la situación económica y financiera del Municipio y coordinar acciones para afrontar el actual contexto.

Durante el encuentro se evaluó el impacto que la situación económica nacional tiene sobre las cuentas públicas locales. Desde el Municipio se indicó que la caída de la actividad económica y del consumo repercute directamente en la cobrabilidad de las tasas municipales y también en la recaudación de los tributos provinciales. A este escenario se suma la decisión del Gobierno Nacional de recortar recursos destinados a las provincias, afectando los fondos que recibe la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, la coparticipación que llega a los municipios.

En ese marco, también se analizó la realidad social y económica que atraviesan las familias. La pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la necesidad de priorizar gastos esenciales como la alimentación, la salud y la vivienda impactan en la economía cotidiana y dificultan el cumplimiento de otras obligaciones, profundizando los efectos sobre las finanzas municipales. Se coincidió además en que la realidad de San Pedro no difiere de la que atraviesan la mayoría de los municipios bonaerenses.

Asimismo, se definió una agenda de trabajo conjunto para realizar un seguimiento permanente de los indicadores económicos y financieros, proyectar la evolución de los recursos durante los próximos meses y coordinar medidas de administración presupuestaria que permitan sostener los servicios esenciales, dando respuestas a las y los sampedrinos.

Finalmente, desde el Gobierno de la Provincia se ratificó el compromiso de continuar acompañando a los municipios bonaerenses y de fortalecer el trabajo articulado con cada distrito para afrontar un contexto económico complejo, garantizando la continuidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los servicios que el Estado brinda a la comunidad.