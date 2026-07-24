Tigre avanza con el mantenimiento hidráulico y acompaña a la comunidad

El Municipio de Tigre avanza con trabajos integrales de mantenimiento de la infraestructura hidráulica en Dique Luján y Villa La Ñata, mientras continúa acompañando a las instituciones, comercios y vecinos que contribuyen al desarrollo de las distintas localidades del distrito.

Las tareas hidráulicas tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua, fortalecer el sistema de drenaje y reforzar la protección de los sectores ribereños ante posibles contingencias climáticas.

En paralelo, el intendente Julio Zamora participó de una entrega de reconocimientos organizada por Comercios Unidos y Solidarios en el marco del 91° aniversario de El Talar.

Reparación y construcción de terraplenes

En el ingreso al barrio ACA, sobre la calle Arribeños y a la altura del Arroyo El Claro, las cuadrillas municipales realizaron tareas de reparación del terraplén.

Además, dentro del predio SUPE, sobre la margen del Río Luján, comenzó la construcción de un nuevo terraplén y se llevaron adelante trabajos de reparación de la contención de costa.

Las intervenciones buscan preservar la infraestructura hidráulica y reforzar la protección de los sectores expuestos a crecidas o fenómenos climáticos adversos.

Mejoras en el sistema de drenaje

En Villa La Ñata está previsto realizar el repaso del zanjeo de drenaje hasta la compuerta ubicada en el predio del barrio La Beatriz.

La intervención se extenderá a lo largo de aproximadamente 170 metros e incluirá tareas de zanjeo mecánico y manual.

También se colocarán caños de hormigón para optimizar el sistema de desagües y facilitar el escurrimiento del agua.

Trabajos sobre los canales Gracia y Azopardo

El Municipio también realizó tareas de mantenimiento en los terraplenes de la calle Avellaneda, ubicados sobre la margen del Canal Gracia, en Villa La Ñata.

Asimismo, se intervino el terraplén situado sobre el Canal Azopardo, con el objetivo de reforzar la protección de estos sectores y preservar su correcto funcionamiento.

Las cuadrillas municipales efectuaron recorridas de control para verificar el estado de las estructuras y detectar posibles puntos que requieran nuevas intervenciones.

Control de compuertas y anillos de contención

Las labores incluyeron tareas de alteo y mantenimiento de los anillos de contención, además de la revisión del funcionamiento de las compuertas.

El objetivo es garantizar que toda la infraestructura hidráulica se encuentre en condiciones de responder correctamente ante lluvias intensas, crecidas u otras contingencias climáticas.

De esta manera, el gobierno local busca sostener una política preventiva y proteger a los vecinos de Dique Luján y Villa La Ñata.

Reconocimientos por los 91 años de El Talar

En otro eje de la agenda municipal, Julio Zamora acompañó una entrega de reconocimientos a instituciones, comercios y personalidades locales por su trayectoria y aporte al crecimiento de El Talar.

La actividad fue organizada por Comercios Unidos y Solidarios y se desarrolló en el Club de Amigos Talar, en el marco del 91° aniversario de la localidad.

El encuentro reunió a vecinos, comerciantes y representantes de diferentes sectores de la comunidad.

“Tuvimos un encuentro muy fructífero con comerciantes de la zona, a través de una organización que tiene la vocación de reconocer a comercios con determinada antigüedad y también a vecinos que, por su labor en la comunidad, se han destacado durante este año. En ese marco, el Municipio acompaña este evento, que es una caricia al alma para las instituciones y para los comerciantes que forman parte de esta comunidad”, expresó Zamora.

El futuro Teatro de El Talar

Durante la jornada, el intendente también se refirió al avance de la construcción del nuevo Teatro de El Talar.

“Esperamos que el próximo evento, el año que viene, pueda realizarse en el Teatro de El Talar, que estamos construyendo con mucho cariño y empeño, tratando de darle a esta localidad un espacio para la cultura y los artistas locales”, afirmó.

El proyecto busca sumar un nuevo ámbito para la realización de espectáculos, actividades culturales y presentaciones de artistas de la zona.

Un reconocimiento en un contexto difícil

El presidente de Comercios Unidos y Solidarios de El Talar, Aldo Lionel Salum, explicó que la entidad comenzó realizando acciones solidarias para acompañar a los vecinos, pero posteriormente decidió reforzar el respaldo a los propios comerciantes.

“La realidad es que este grupo comenzó haciendo acciones solidarias para ayudar a los vecinos, pero después nos dimos cuenta de que quien necesitaba una acción solidaria era el propio comerciante, porque estamos atravesando una situación bastante difícil”, sostuvo.

Además, destacó el valor de las distinciones entregadas durante el encuentro.

“Este reconocimiento que se hizo hoy es como un mimo al alma, para que entiendan que hay gente que piensa en ellos después de tantos años de haber dado tanto”, expresó.

Espacios de encuentro y recreación

Antes del acto central, Zamora participó de la entrega de premios de un torneo de tejo realizado en la sede de la organización.

El jefe comunal compartió un momento con los participantes y destacó la importancia de generar espacios de encuentro, integración y recreación para la comunidad.

La jornada permitió reconocer a representantes de instituciones, comercios y personalidades por su compromiso con El Talar, mientras el Municipio continúa desarrollando obras preventivas y de mantenimiento en distintos puntos del distrito.