Tordillo refuerza el mantenimiento urbano en distintos barrios

La Municipalidad de Tordillo continúa desarrollando distintos trabajos de mantenimiento vial y urbano en varios puntos del distrito, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar una circulación más segura y cómoda para los vecinos.

Las intervenciones incluyen tareas de mejorado, fresado, bacheo y mantenimiento de cordones, que se ejecutan de manera progresiva en diferentes barrios.

Mejorado y fresado de calles

El Municipio avanza con trabajos de mejorado y fresado en distintos sectores de Tordillo.

Estas tareas permiten recuperar calles deterioradas, estabilizar la superficie y generar mejores condiciones de transitabilidad.

Las acciones forman parte del plan de mantenimiento de la infraestructura vial, que busca conservar las calles en buen estado y dar respuesta a las necesidades de cada barrio.

Material gratuito para estabilizar las calles

Desde la Municipalidad destacaron que estos trabajos pueden llevarse adelante gracias a la continuidad de la obra pública provincial.

Esa situación permite que el Municipio acceda de manera gratuita al material utilizado para estabilizar las calles.

La disponibilidad de esos recursos facilita la ejecución de nuevas intervenciones y permite ampliar el alcance del plan de mantenimiento vial.

Continúan las tareas de bacheo

En paralelo, las cuadrillas municipales siguen realizando trabajos de bacheo en distintos puntos del distrito.

Las intervenciones buscan reparar sectores dañados de la calzada y mejorar las condiciones de circulación.

También contribuyen a reforzar la seguridad vial y a evitar que el deterioro de las calles continúe avanzando.

Mantenimiento de cordones y espacios urbanos

El plan municipal incluye, además, tareas de mantenimiento sobre los cordones.

Estos trabajos forman parte de las acciones destinadas a conservar la vía pública y mejorar la infraestructura urbana.

Las intervenciones se realizan de manera progresiva y coordinada, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada sector.

Un plan integral para mejorar la transitabilidad

Las tareas de mejorado, fresado, bacheo y mantenimiento de cordones forman parte de un plan integral que se desarrolla en todo el distrito.

El objetivo es sostener las calles en buenas condiciones, mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por Tordillo.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos continuarán avanzando en distintos barrios para responder a las demandas de los vecinos y fortalecer la infraestructura vial.