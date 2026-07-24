Susbielles: "Acompañar al comercio local es defender el trabajo, la producción y el desarrollo"

Junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Di Chiara, la diputada Maite Alvado y representantes de la Cámara y la Corporación del Comercio de Bahía Blanca; el alcalde Federico Susbielles anunció un fondo especial de $300 millones que destinará la legislatura para brindar alivio financiero a comercios de la ciudad que continúan atravesando las consecuencias de la inundación.

"Los recursos serán distribuidos a partir de un índice de vulnerabilidad financiera, elaborado en conjunto con las instituciones representativas de los comerciantes, para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan", explicó el alcalde.

"Además, enviaremos al Concejo Deliberante, a pedido del sector, un proyecto de moratoria para comercios que hayan facturado, en promedio, hasta $35 millones mensuales durante el primer trimestre de 2026 y hoy registren deuda, con el objetivo de aliviar su situación fiscal y acompañar su recuperación", explicó Susbielles.

"Quiero agradecer especialmente a Alejandro y a Maite por las gestiones realizadas para hacer posible este fondo y a las entidades gremiales del comercio por el trabajo conjunto y el diálogo permanente", acotó desde sus redes sociales.

Por último, remarcó "Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener la actividad económica, cuidar el empleo y acompañar a quienes todos los días apuestan por Bahía Blanca".