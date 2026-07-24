Susbielles: "Acompañar al comercio local es defender el trabajo, la producción y el desarrollo"

El alcalde Federico Susbielles anunció un fondo especial de $300 millones para brindar alivio financiero a comercios de la ciudad que continúan atravesando las consecuencias de la inundación.
Municipales24 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Di Chiara, la diputada Maite Alvado y representantes de la Cámara y la Corporación del Comercio de Bahía Blanca; el alcalde Federico Susbielles anunció un fondo especial de $300 millones que destinará la legislatura para brindar alivio financiero a comercios de la ciudad que continúan atravesando las consecuencias de la inundación.

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"Los recursos serán distribuidos a partir de un índice de vulnerabilidad financiera, elaborado en conjunto con las instituciones representativas de los comerciantes, para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan", explicó el alcalde.

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"Además, enviaremos al Concejo Deliberante, a pedido del sector, un proyecto de moratoria para comercios que hayan facturado, en promedio, hasta $35 millones mensuales durante el primer trimestre de 2026 y hoy registren deuda, con el objetivo de aliviar su situación fiscal y acompañar su recuperación", explicó Susbielles.

"Quiero agradecer especialmente a Alejandro y a Maite por las gestiones realizadas para hacer posible este fondo y a las entidades gremiales del comercio por el trabajo conjunto y el diálogo permanente", acotó desde sus redes sociales.

Por último, remarcó "Seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener la actividad económica, cuidar el empleo y acompañar a quienes todos los días apuestan por Bahía Blanca".

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