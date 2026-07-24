Neme presentó una nueva etapa de modernización del alumbrado público

El intendente de Mar del Plata, Agustín Neme, presentó este jueves el plan “Mar del Plata 100% LED”, una nueva etapa del programa de modernización del alumbrado público que busca extender esta tecnología a los barrios que todavía cuentan con iluminación antigua.

La primera fase contempla la colocación de 5.000 luminarias LED y alcanzará a 13 barrios, con un beneficio estimado para más de 80.000 vecinos.

Los trabajos ya comenzaron en Villa Primera, Don Bosco y Termas Huinco, donde tres cuadrillas del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público trabajan de manera simultánea.

Una nueva etapa después de las avenidas y plazas

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Neme explicó que el Municipio busca ampliar el alcance de la modernización lumínica luego de las intervenciones realizadas en los principales espacios de la ciudad.

“Después de transformar las principales avenidas, plazas y espacios públicos, ahora damos un paso más para llevar esta tecnología a los barrios que todavía cuentan con iluminación antigua”, expresó.

La iniciativa apunta a consolidar una nueva etapa territorial del programa y avanzar en sectores que aún no habían sido incluidos en el recambio.

Cinco mil luminarias en la primera fase

Según informó el Municipio, esta primera etapa prevé la instalación de 5.000 artefactos LED.

Los trabajos comenzaron en Villa Primera, Don Bosco y Termas Huinco, con tres equipos del EMVIAL operando en paralelo para acelerar la ejecución.

El plan completo alcanzará a 13 barrios y beneficiará a más de 80.000 vecinos de distintos puntos de Mar del Plata.

Menor consumo y mayor eficiencia

Desde el gobierno local señalaron que la incorporación de tecnología LED permitirá reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia del sistema de alumbrado público.

El recambio también facilitará una iluminación más uniforme y una mejor visibilidad durante la noche.

De esta manera, el Municipio busca modernizar la infraestructura existente y optimizar el funcionamiento de la red lumínica.

La iluminación como política de seguridad

Neme vinculó directamente el programa con la prevención y la seguridad urbana.

“La iluminación es mucho más que cambiar un foco: es invertir en seguridad, prevención, orden y una mejor calidad de vida para todos los marplatenses”, afirmó.

Desde la gestión municipal sostienen que una mejor iluminación contribuye a reforzar las condiciones de seguridad en calles y veredas, además de brindar mayor tranquilidad a quienes circulan durante la noche.

Un programa con presencia en los barrios

El plan “Mar del Plata 100% LED” busca llevar la modernización del alumbrado a sectores que todavía conservan luminarias antiguas.

La propuesta combina ahorro energético, renovación tecnológica y una mayor presencia territorial del Municipio en los barrios.

Con el inicio de esta primera etapa, el gobierno local apunta a extender progresivamente el sistema LED y mejorar la calidad del espacio público en toda la ciudad.