El Municipio de Tigre llevó adelante en los últimos días una serie de iniciativas vinculadas a la cultura, la vida institucional y el desarrollo económico de la comunidad.

En el Honorable Concejo Deliberante (HCD) se inauguró el salón de usos múltiples Dra. Alejandra Nardi. El acto estuvo encabezado por el intendente Julio Zamora y el presidente del cuerpo legislativo, Miguel Escalante, junto a autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo del distrito, vecinos y vecinas.

El espacio estará destinado a actividades institucionales y culturales. Durante la ceremonia se realizó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y se entregó una réplica de la misma a la madre de Alejandra Nardi, Ernestina.

“Fue un momento de mucha emoción, recordar a Alejandra es recordar la lealtad, afecto, compañerismo, amistad, pero sobre sus convicciones políticas. Era una mujer humilde que llegó a ser abogada y le dio mucho a la comunidad a través de su gestión en el Concejo Deliberante y acompañándonos en nuestro proyecto político”, expresó el intendente Zamora.

Por su parte, el presidente del HCD, Miguel Escalante, destacó: “Alejandra nos enseñó a todos y es un orgullo que la política de Tigre la siga recordando. A 5 años de despedirla, es muy lindo tener este lugar, que lo vamos a usar para toda la comunidad. Nos instruyó que teníamos que cambiar los barrios, escuchar al que menos tiene, que en este contexto de país son los que más están sufriendo”.

En representación de la familia, Carlos Nardi, hermano de Alejandra, manifestó: “Para la familia es entender que toda la educación que nos dieron, mi hermana lo pudo plasmar en la sociedad y nos hace sentir muy contentos. Amaba el Concejo Deliberante y trabajaba para la gente, eso es lo que rescato. Es el reconocimiento a lo que fue sembrando entre la comunidad. Tenía mucha convicción, pensaba en algo e intentaba cambiarlo, obraba para que eso pase”.

Además de este homenaje, la gestión local continúa impulsando políticas de desarrollo económico a través del programa Origen Tigre, que busca incentivar el crecimiento de emprendedores del distrito. La iniciativa incluye ferias itinerantes en plazas y paseos, espacios de venta fijos en General Pacheco, el Puerto de Frutos y el Paseo Benito Villanueva en Dique Luján.

El programa también brinda capacitaciones en marketing, costos, venta digital y diseño de productos, además de un Catálogo Virtual de Emprendedores para difundir los proyectos locales y ampliar las oportunidades de comercialización.

En el plano cultural, el Municipio organizó una nueva edición del ciclo “La Nocturna Peña” en el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Tigre Centro. La propuesta convocó a decenas de vecinos y vecinas que disfrutaron de música en vivo con las presentaciones de Payo Orona, Pedro Bazán y la instrumental, Legueras y Dúo Heredero.

“Para nosotros es un orgullo poder seguir llevando esta iniciativa a cada rincón del distrito, tal y como lo marca el intendente Julio Zamora. Acercar la cultura para que toda la comunidad tenga la posibilidad de disfrutar de estas actividades”, señaló la concejala Marilina Silva.

Con estas acciones, el Municipio de Tigre busca fortalecer la identidad cultural y productiva del distrito, generando espacios de encuentro, capacitación y recreación para todos los vecinos.