El Municipio de Tigre llevó adelante una serie de iniciativas en materia deportiva, cultural y de infraestructura que impactan en distintas localidades y en el Delta. Desde la inauguración de un nuevo polideportivo en General Pacheco, pasando por los trabajos de mantenimiento integral en las islas, hasta la realización de la Gala de Danza Jazz 2025, las propuestas buscaron fortalecer la vida comunitaria y garantizar espacios de encuentro para los vecinos.

En General Pacheco, la comunidad ya disfruta de las actividades del flamante Polideportivo N°19 José “Bocha” Marrero, ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes. El establecimiento cuenta con 800 m², pileta semiolímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos. El intendente Julio Zamora supervisó la puesta en marcha de las propuestas deportivas y destacó la gran convocatoria de la iniciativa.

“Tenemos el orgullo de ver a este Polideportivo funcionando a pleno, con más de 1.400 vecinos inscriptos que son de la zona y que se han anotado para la pileta. Aquí han visto un lugar de encuentro para divertirse y también traer a sus hijos para que puedan pasar un buen momento”, expresó Zamora. Además, adelantó que en noviembre se abrirán las inscripciones de verano y subrayó: “Desde el Municipio de Tigre seguimos acompañando el desarrollo del deporte, como lo hicimos con la nueva pista de atletismo y los otros 18 centros deportivos. El objetivo es que la comunidad pueda tener un establecimiento de cercanía y puedan practicar la actividad que prefieran”.

La segunda etapa del proyecto contempla la construcción de gimnasios cubiertos para deportes indoor como yoga, pilates o crossfit. Las inscripciones para las actividades actuales pueden realizarse en el área de administración, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 20 horas.

En paralelo, el Municipio extendió los trabajos de mantenimiento integral en distintos puntos del Delta de Tigre. Las tareas incluyeron la reparación de rampas y muelles públicos, así como el recambio de luminarias. Entre las obras más destacadas se encuentra la reconstrucción del techo del muelle ubicado en el CAFyS del Río Carapachay y la reparación de la rampa junto al Club de Regatas Hispano Argentino, sobre el Río Luján.

Asimismo, se llevó adelante el recambio y mantenimiento de luminarias en el Arroyo Angostura, con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y embarcaciones. Para consultas sobre estas obras, los vecinos pueden comunicarse con la Delegación Delta de Tigre, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, al teléfono 4512-4545 o al WhatsApp 11 4512 4545.

La agenda de Tigre también incluyó un espacio para la cultura y la recreación. El Municipio organizó la Gala de Danza Jazz 2025, donde más de 700 alumnos y alumnas de los polideportivos desplegaron sus coreografías en el Microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco.

El evento, que reunió a miles de familias, estuvo atravesado por la temática “homenaje a grandes artistas” y se extendió desde la tarde hasta la noche. Participaron chicos y chicas de entre 4 y 17 años, además del grupo “Crew Municipal de Danza Urbana”, que aportó ritmo y color a la jornada.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, destacó la importancia de este tipo de propuestas: “Hubo una excelente convocatoria de parte de las familias de los chicos y chicas. Esta es una actividad que se alinea a la política pública del intendente Julio Zamora de poner constantemente al deporte en el centro de la gestión como una herramienta fundamental en la comunidad”.

Con la apertura del nuevo polideportivo, los avances en las islas y la celebración cultural en la UTN, el Municipio de Tigre refuerza su compromiso con el deporte, la cultura y la infraestructura, ofreciendo a la comunidad espacios de calidad para la integración y el desarrollo.