“Un orgullo participar del plenario del Comité Nacional en representación de los radicales de la provincia de Buenos Aires, también es una satisfacción integrar la mesa nacional y contribuir al fortalecimiento del partido. Felicitaciones a Leonel Chiarella, el presidente nacional más joven de nuestra historia, y a toda la mesa que hoy asumimos el desafío de conducir el rumbo de la UCR", dijo la mandamás de General Arenales, Erica Revilla, desde sus redes sociales.

Vale decir que Leonel Chiarella fue elegido nuevo conductor del Comité Nacional de la UCR con 81 votos en el Plenario de Delegados, sucediendo a Martín Lousteau y convirtiéndose en el dirigente más joven en ocupar ese cargo en los 134 años del partido, con el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas y una mesa directiva de representación federal.

El plenario contó con la presencia de referentes centrales del radicalismo, entre ellos Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; el senador provincial Gustavo Valdés y el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y el propio Pullaro, quien tuvo un rol clave en la propuesta del nuevo presidente. Todos ellos participaron de una reunión previa a la votación, en la que intercambiaron posiciones sobre el futuro del partido y la necesidad de fortalecer su rol institucional.

Asumieron los nuevos concejales y consejeros escolares en General Arenales

Tras el recambio a nivel legislativo en el HCD de General Arenales, la mandamás Erica Revilla dedicó unas palabras desde sus redes sociales: "Felicitaciones a quienes comienzan este nuevo desafío y gracias a quienes culminaron su mandato por el compromiso y el trabajo aportado. Seguimos construyendo, con responsabilidad y cercanía, al crecimiento de nuestro distrito".

Erica Revilla entregó aires acondicionado para el SUM del Jardín Juana Manso de Arribeños

"Hicimos entrega de equipos de aire acondicionado para el SUM del Jardín Juana Manso de Arribeños, un espacio tan importante para la vida cotidiana de nuestras infancias. Sabemos que contar con un ambiente adecuado hace la diferencia: mejora las condiciones de aprendizaje, el trabajo de las docentes y, sobre todo, el bienestar de los niños que todos los días llenan de alegría el jardín", explicó la mandamás.

"Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, forman parte de una convicción profunda: acompañar de manera permanente a las instituciones educativas es invertir en el futuro de nuestra comunidad. Gracias a toda la comunidad educativa por el compromiso y el trabajo diario. Vamos a seguir estando cerca, escuchando, acompañando y trabajando juntos para que cada espacio educativo esté a la altura de lo que nuestros chicos merecen", dijo

Por otro lao, Erica Revilla participó de la histórica asunción de Joaquín Poleri, quien se convirtió en el primer intendente de la ciudad de Teodelina.

Poleri, que desde 2017 había sido electo y reelecto como presidente comunal, inicia ahora una nueva etapa institucional tras la declaración de Teodelina como ciudad, lo que permitió por primera vez la elección de intendente y concejales.

Durante el acto, Revilla acompañó al flamante intendente y destacó el camino recorrido: “Hoy no es un día más. Joaquín asume como primer intendente y, más allá del cargo, es la alegría de ver a un amigo llegar a este momento después de tantos años de trabajo, compromiso y amor por su pueblo”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Además, subrayó el valor de este momento en clave democrática: “A 42 años del retorno democrático, se renueva ese valor que tanto defendemos: la política hecha con honestidad, cercanía y compromiso con la comunidad”.

Revilla también felicitó a toda la comunidad de Teodelina por este hito institucional, celebrando la nueva etapa que se abre con su reciente declaración como ciudad.

Finalmente, saludó al intendente Poleri y a su equipo por el desafío que inicia y por la responsabilidad que asumen en este nuevo capítulo para la localidad.