Revilla felicitó a Chiarella, nuevo conductor del Comité Nacional de la UCR
La mandamás de General Arenales, Erica Revilla, participó del plenario del Comité Nacional en donde Leonel Chiarella resultó electo como el nuevo conductor.Municipales17 de diciembre de 2025Soledad Castellano
“Un orgullo participar del plenario del Comité Nacional en representación de los radicales de la provincia de Buenos Aires, también es una satisfacción integrar la mesa nacional y contribuir al fortalecimiento del partido. Felicitaciones a Leonel Chiarella, el presidente nacional más joven de nuestra historia, y a toda la mesa que hoy asumimos el desafío de conducir el rumbo de la UCR", dijo la mandamás de General Arenales, Erica Revilla, desde sus redes sociales.
Vale decir que Leonel Chiarella fue elegido nuevo conductor del Comité Nacional de la UCR con 81 votos en el Plenario de Delegados, sucediendo a Martín Lousteau y convirtiéndose en el dirigente más joven en ocupar ese cargo en los 134 años del partido, con el apoyo de los gobernadores de Provincias Unidas y una mesa directiva de representación federal.
El plenario contó con la presencia de referentes centrales del radicalismo, entre ellos Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; el senador provincial Gustavo Valdés y el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y el propio Pullaro, quien tuvo un rol clave en la propuesta del nuevo presidente. Todos ellos participaron de una reunión previa a la votación, en la que intercambiaron posiciones sobre el futuro del partido y la necesidad de fortalecer su rol institucional.
Asumieron los nuevos concejales y consejeros escolares en General Arenales
Tras el recambio a nivel legislativo en el HCD de General Arenales, la mandamás Erica Revilla dedicó unas palabras desde sus redes sociales: "Felicitaciones a quienes comienzan este nuevo desafío y gracias a quienes culminaron su mandato por el compromiso y el trabajo aportado. Seguimos construyendo, con responsabilidad y cercanía, al crecimiento de nuestro distrito".
Erica Revilla entregó aires acondicionado para el SUM del Jardín Juana Manso de Arribeños
"Hicimos entrega de equipos de aire acondicionado para el SUM del Jardín Juana Manso de Arribeños, un espacio tan importante para la vida cotidiana de nuestras infancias. Sabemos que contar con un ambiente adecuado hace la diferencia: mejora las condiciones de aprendizaje, el trabajo de las docentes y, sobre todo, el bienestar de los niños que todos los días llenan de alegría el jardín", explicó la mandamás.
"Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, forman parte de una convicción profunda: acompañar de manera permanente a las instituciones educativas es invertir en el futuro de nuestra comunidad. Gracias a toda la comunidad educativa por el compromiso y el trabajo diario. Vamos a seguir estando cerca, escuchando, acompañando y trabajando juntos para que cada espacio educativo esté a la altura de lo que nuestros chicos merecen", dijo
Por otro lao, Erica Revilla participó de la histórica asunción de Joaquín Poleri, quien se convirtió en el primer intendente de la ciudad de Teodelina.
Poleri, que desde 2017 había sido electo y reelecto como presidente comunal, inicia ahora una nueva etapa institucional tras la declaración de Teodelina como ciudad, lo que permitió por primera vez la elección de intendente y concejales.
Durante el acto, Revilla acompañó al flamante intendente y destacó el camino recorrido: “Hoy no es un día más. Joaquín asume como primer intendente y, más allá del cargo, es la alegría de ver a un amigo llegar a este momento después de tantos años de trabajo, compromiso y amor por su pueblo”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
Además, subrayó el valor de este momento en clave democrática: “A 42 años del retorno democrático, se renueva ese valor que tanto defendemos: la política hecha con honestidad, cercanía y compromiso con la comunidad”.
Revilla también felicitó a toda la comunidad de Teodelina por este hito institucional, celebrando la nueva etapa que se abre con su reciente declaración como ciudad.
Finalmente, saludó al intendente Poleri y a su equipo por el desafío que inicia y por la responsabilidad que asumen en este nuevo capítulo para la localidad.
Chalde encabezó la entrega de viviendas para familias de Coronel Dorrego
El intendente Juan Carlos Chalde presidió el acto de entrega de viviendas de la Caja de Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Fabiani encabezó acto de escrituración social
El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó un nuevo acto de escrituración social junto a 213 familias de ocho diferentes localidades del distrito.
Bragado: Barenghi entregó 70 viviendas en el barrio Tucho Lemos
El acto fue encabezado por el intendente Sergio Barenghi junto a autoridades provinciales y representantes del Instituto de la Vivienda bonaerense.
Carlos Tejedor avanza con obras de gas y nuevos espacios recreativos
Se concretó la apertura de sobres para la ampliación de la red de gas y se inauguraron nuevos juegos en una plaza de Tres Algarrobos.
Mayra Mendoza se reunió con la CGT y confirmó que participará de la marcha contra la reforma laboral
Mayra Mendoza, diputada provincial por la tercera sección electoral e intendenta de Quilmes en uso de licencia, dijo que hay que impedir el avance de la reforma precarizadora.
Encuesta deja a Milei bajo la lupa con un sorpresivo dato
Una encuesta revela que casi la mitad rechaza a Milei, pero culpa al gobierno anterior por la crisis. Bolsillos flacos y una paradoja política.
Jorge Macri vuelve al radar judicial por presunto lavado de activos mientras se profundizan las críticas a su gestión en CABA
Con el expediente por la compra de un inmueble en Miami nuevamente en debate en la Corte, el jefe de Gobierno enfrenta un clima social adverso marcado por denuncias de abandono urbano, crisis habitacional, basura acumulada, recortes en servicios públicos y una gestión acusada de priorizar negocios por sobre las demandas vecinales.