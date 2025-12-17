Avanza la ampliación de la red de gas en el Barrio Bicentenario

El Municipio de Carlos Tejedor continúa avanzando con distintas acciones vinculadas al desarrollo urbano, la mejora de los servicios y el fortalecimiento de los espacios comunitarios. En ese marco, se registraron en los últimos días dos iniciativas relevantes: el avance administrativo para la ampliación de la red de gas natural en el Barrio Bicentenario y la inauguración de nuevos juegos en una plaza de la localidad de Tres Algarrobos.

Ambas propuestas reflejan el trabajo sostenido para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito, tanto a través de obras de infraestructura básica como mediante la puesta en valor de espacios públicos destinados al encuentro y la recreación.

Se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente al Concurso de Precios Nº 8/2025, vinculado a la obra “Ampliación de red de gas natural – Barrio Bicentenario, 2° etapa”. El procedimiento contó con la presentación de un único oferente.

El acto se desarrolló en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, en el marco del Expediente 4020-8202/2025 y conforme a lo establecido en el Decreto Nº 2508/2025. Se trata de un paso administrativo clave para avanzar con la segunda etapa de una obra que busca ampliar el acceso al servicio de gas natural en el barrio.

La ampliación de la red de gas constituye una mejora significativa en términos de infraestructura, impactando directamente en las condiciones de habitabilidad y en la calidad de vida de las familias alcanzadas por el proyecto.

Un nuevo espacio para las infancias en Tres Algarrobos

Por otro lado, en la localidad de Tres Algarrobos quedaron inaugurados nuevos juegos en una plaza, generando un espacio renovado pensado especialmente para las infancias. La propuesta busca promover el encuentro, el juego y la recreación al aire libre, fortaleciendo los vínculos comunitarios.

La iniciativa se enmarca en el programa “¡A Jugar a la Plaza!”, impulsado por la Fundación Banco Provincia, que tiene como objetivo contribuir a la puesta en valor de plazas bonaerenses y mejorar los espacios públicos destinados al disfrute de niños, niñas y familias.

Con esta incorporación, Tres Algarrobos suma un lugar renovado para compartir en comunidad, donde las infancias pueden encontrarse, divertirse y disfrutar de actividades recreativas en un entorno cuidado y accesible.

Infraestructura y espacio público como ejes de gestión

Tanto la ampliación de la red de gas en el Barrio Bicentenario como la inauguración de los nuevos juegos en Tres Algarrobos forman parte de una misma mirada sobre el desarrollo local, que combina obras de infraestructura esenciales con la recuperación y el fortalecimiento de los espacios públicos.

Estas acciones reflejan el impulso a proyectos que atienden necesidades concretas de la comunidad, promoviendo mejores servicios, más oportunidades de encuentro y una mayor calidad de vida para los vecinos y vecinas de Carlos Tejedor.