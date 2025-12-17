Fabiani encabezó acto de escrituración social

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó junto a la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; y al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, un nuevo acto de escrituración social junto a 213 familias de ocho diferentes localidades.

La ceremonia se realizó en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y contó con la participación de numerosos vecinos y vecinas.

Durante el encuentro se llevó a cabo la firma de 73 escrituras del Instituto de la Vivienda, 50 de la Ley 10.830, 40 del Instituto de la Vivienda, 34 de la Ley 24.320 "Proscripción Adquisitiva" y 16 de la Provincia de Buenos Aires - Inmuebles Fiscales.

Además, antes del acto protocolar, se firmaron 34 prescripciones de los loteos Plaza Lourdes, Camino de Sirga (ex barrio El Trébol), Barrio El Cerrito de Claypole y Barrio Villa Laura de San Francisco Solano, y nueve escrituras correspondientes a los barrios Betharran, El Progreso, La Cumbre y una Productora Rural.

El acto reunió a vecinos de distintas localidades y barrios, incluyendo Barrio Betharran, Las Brisas y La Antena de Malvinas Argentinas; Las Casitas, El Progreso y Santa Ana de Glew; 14 de Noviembre, 2 de Abril y San Javier de Rafael Calzada; Don Orione de San Francisco de Asís; San Ramón y Santa María de San José; Altos del Castillo y Productora Rural de Ministro Rivadavia; La Cumbre de Burzaco; y Casitas Blancas y loteo Lilas Land de Longchamps.

“Gracias al trabajo conjunto con la Escribanía General de la Provincia seguimos avanzando con cumplir el sueño de la casa propia, siempre con la premisa de seguir mejorándole la calidad de vida a nuestros queridos vecinos”, remarcó al respecto Mariano Cascallares, legislador bonaerense e intendente en uso de licencia.

Estuvieron presentes también la escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, Natalia Navas; el secretario de Gobierno, Leonardo Herrera; la subsecretaria de Tierras, Rosana Riccieri; y los delegados y delegadas municipales de Burzaco, Glew, Longchamps, Malvinas Argentinas Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San Francisco de Asís y San José.



Entrega de medallas y diplomas a egresados del Plan FINES

El Municipio de Almirante Brown acompañó la entrega de 670 medallas y diplomas a estudiantes que finalizaron sus estudios secundarios a través del Plan FinEs II, correspondientes al Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 452 y CENS N° 453, durante un acto realizado en la Iglesia Cristo para Todos.

La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en la calle Hipólito Bouchard N° 1020 de Adrogué y debido a la importante cantidad de egresados y egresadas, se dividió en dos instancias.

El primer acto tuvo lugar a las 18 horas, con un total de 318 estudiantes pertenecientes a 22 comisiones del CENS 452 y de las EEPAs 703, 739 y 714 de Glew, Longchamps y Ministro Rivadavia.

Luego a las 19.30 se concretó la segunda entrega destinada a 351 estudiantes de 20 comisiones del CENS 453 y de las EEPAs 701, 710 y 704 de Solano, Don Orione, Claypole, Burzaco y Malvinas Argentinas.

Durante la jornada se destacó la importancia de este programa creado en 2008 que garantiza el derecho de jóvenes y adultos a retomar o concluir sus trayectorias educativas, muchas veces interrumpidas por motivos personales o laborales.

“Seguimos articulando con la Modalidad de Educación de Adultos para garantizar que los vecinos puedan acceder, permanecer y egresar del nivel secundario y además promovemos la continuidad de sus estudios superiores, tanto en institutos técnicos y docentes del distrito como en la Universidad Nacional Guillermo Brown para que puedan proyectar un futuro con más oportunidades”, sostuvo Mariano Cascallares.

Participaron de la jornada el intendente interino browniano Juan José Fabiani; el secretario municipal de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la coordinadora General de Inclusión y Educación Popular, Alejandra Villalba; la jefa Distrital de Inspección Escolar, Mónica Vázquez, y referentes técnicos territoriales, inspectoras de la modalidad y egresados y familiares.