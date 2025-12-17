El Municipio llevó adelante el acto de entrega de viviendas de la Caja de Policía de la Provincia de Buenos Aires, destinado a diez familias policiales que accedieron a su primera casa. La ceremonia fue encabezada por el intendente Juan Carlos Chalde y estuvo marcada por momentos de profunda emoción entre los presentes.

Las familias beneficiarias recibieron las llaves de sus hogares en una jornada que puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio, la Caja de Jubilaciones y los distintos organismos involucrados en la concreción del proyecto habitacional.

Un momento trascendente para las familias

Durante su mensaje, el intendente Juan Carlos Chalde destacó la importancia del momento vivido. “Estamos viviendo un momento trascendente, importante, muy gratificante para nosotros como autoridades, pero fundamentalmente para la familia policial, que hoy verá cómo diez nuevas familias tienen su primera vivienda. La verdad es que el momento de tener la vivienda propia es cumplir un sueño, y que hayamos podido ser parte del cumplimiento del sueño de ustedes a nosotros nos llena el alma, realmente”, expresó.

El jefe comunal recordó que el proyecto comenzó en julio del año pasado, cuando tomó contacto con el presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Langoni. “Inmediatamente me dio una audiencia que tuvimos en La Plata. Yo le quiero agradecer la predisposición suya y de todo el equipo que lo acompaña en el Directorio de la Caja de Jubilaciones, para poner rápidamente en marcha un plan”, señaló.

El trabajo conjunto y los plazos cumplidos

En otro tramo de su discurso, Chalde se refirió al rol de la Oficina de Obras Públicas, que estuvo a cargo de la preparación del proyecto. Destacó que el trabajo en conjunto fue muy fluido gracias a la predisposición de todas las partes involucradas.

“La obra se pudo desarrollar; hemos cumplido muy buenos tiempos, así que hoy, un año y medio después de ese primer momento, estamos listos para entregar las llaves. Son palabras de agradecimiento de mi parte”, manifestó el intendente.

Reconocimiento al área de Seguridad

Chalde dedicó además un párrafo especial al subsecretario de Seguridad, Federico Montero, a quien agradeció por el acompañamiento permanente en materia de seguridad en el distrito. “Quien nos acompaña en todo lo que tiene que ver con la seguridad en el distrito y nos permite que nosotros tengamos hoy buena seguridad policial, CPR, móviles, la atención permanente; eso es muy importante para el distrito”, remarcó.

El anuncio de una segunda etapa

Uno de los momentos más destacados del acto se dio cuando el intendente hizo referencia a la continuidad del plan habitacional. “La verdad es que no podemos parar, porque esto tiene que seguir. Voy a aprovechar que está presente el señor Langoni aquí para decirle que estamos preparados para la segunda etapa; que le pedimos la segunda etapa; que tenemos los lotes disponibles”, expresó.

En ese marco, señaló además los avances en infraestructura en el sector. “Habrán visto que está llegando la red de gas; aquí –señalando la vereda de las nuevas viviendas– ya está, pero también está llegando la red para dos viviendas de ese barrio que quedaron sobre Gregorio Juárez, y va a quedar esa red para las que se puedan construir en los lotes aledaños”, indicó.

Para finalizar, el intendente deseó a las familias que disfruten del momento, remarcando que vivirán una Navidad y un Fin de Año muy especial en su nuevo hogar, junto a sus seres queridos.

La palabra de la Caja de Jubilaciones

Luego tomó la palabra Carlos Langoni, presidente del Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien señaló que continúan “los lineamientos trazados por el gobernador bonaerense y por el ministro de Seguridad, tratando de dar cada día más y mejores servicios a nuestros afiliados”.

Langoni subrayó la importancia de la colaboración de los intendentes, destacando especialmente a Juan Carlos Chalde, y también hizo referencia a la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de la construcción de las viviendas.

En ese contexto, anunció la aceptación de la construcción de otras doce nuevas viviendas para el personal policial, anuncio que fue recibido con un fuerte aplauso por parte de los asistentes.

Un cierre cargado de emoción

Tras el corte de cintas, realizado por el intendente Chalde junto a una de las beneficiarias, se procedió a la entrega de llaves de las unidades habitacionales, en instantes de profunda y gratísima emoción.

Del acto participaron autoridades de la Caja de Jubilaciones de la Policía, encabezadas por Carlos Langoni; autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; el subsecretario Federico Montero; el superintendente de la Región Sur de Policía, comisario general Gonzalo Bezos; y representantes de la comuna.