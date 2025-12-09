Dorrego pone a punto Marisol para el verano y anuncia cambios en el gabinete
El intendente Juan Chalde recorrió el balneario Marisol ante los preparativos para la temporada, acompañó mejoras en infraestructura sanitaria y anunció la designación de Micaela De Battista como nueva Directora de Asuntos Legales.Municipales09 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente Juan Chalde encabezó una recorrida por el Balneario Marisol, acompañado por el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso, y por Sergio Tejada, integrante del área de Obras Públicas. La visita estuvo enfocada en supervisar los trabajos que se desarrollan de cara a la temporada estival, con el objetivo de que Marisol reciba a los visitantes en las mejores condiciones.
En la Sala de Primeros Auxilios se está llevando adelante una ampliación que incluye un nuevo consultorio destinado a la atención de emergencias, el pintado completo del edificio y la instalación de un sistema de iluminación renovado. Desde el Municipio remarcaron que estos trabajos apuntan a mejorar la asistencia sanitaria en uno de los puntos turísticos más concurridos del distrito.
Embellecimiento y mejoras en la infraestructura turística
Además de los avances en materia sanitaria, el Municipio informó que el frente de la subdelegación del balneario fue renovado y que la Oficina de Turismo ya se encuentra lista para enfrentar la próxima temporada. Durante la recorrida, el equipo municipal destacó la importancia de mantener una infraestructura en condiciones para brindar una buena recepción a los visitantes.
Mientras supervisaban las tareas, Chalde y los funcionarios presentes dieron la bienvenida a turistas provenientes de Santa Fe que arribaron a disfrutar de las playas de Marisol. Según señalaron, este tipo de visitas anticipadas refuerza el impulso para llegar al verano con todas las mejoras completadas.
Nueva Directora de Asuntos Legales en el Municipio
En paralelo a los preparativos por la temporada, Dorrego también tuvo novedades en su estructura institucional. El intendente Juan Chalde puso en funciones a Micaela De Battista como nueva Directora de Asuntos Legales, en reemplazo de Soraya Barandiarán, quien asumirá como concejal en el Honorable Concejo Deliberante.
Durante el acto de designación, Chalde destacó la trascendencia del área jurídica dentro de la gestión municipal y remarcó: “Es una función muy importante para nuestro municipio y hay muchísimo por hacer”. De Battista, por su parte, expresó su agradecimiento y manifestó su compromiso para comenzar a trabajar de inmediato.
Funcionarios del gabinete acompañaron la puesta en funciones y enfatizaron la necesidad de contar con profesionales especializados que contribuyan a fortalecer la vida institucional del distrito.
Reconocimiento cultural al grupo A Puro Tango
Entre las actividades recientes, también se produjo un encuentro cargado de emoción en la comuna. El intendente Juan Chalde y el director de Cultura, Cristian De Marco, recibieron al grupo A Puro Tango luego de su destacada actuación en la Final Nacional del Campeonato Oficial de Danza del Mundo, donde obtuvieron doce premios internacionales.
La directora Corrie Marcone subrayó el respaldo del Municipio y el orgullo que representa llevar el nombre de Dorrego a un certamen de esta magnitud. Chalde, por su parte, reafirmó su compromiso con el desarrollo cultural y con el trabajo conjunto entre artistas, instituciones y el Estado local.
