El intendente municipal del distrito de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, entregó al director de Salud, Santiago Braghero, un vehículo 0 km destinado al traslado de profesionales hacia las distintas localidades del distrito.

Se trata de una camioneta Volkswagen Saveiro, cabina extendida, adquirida con fondos propios del Municipio, por un monto de treinta y un millones cien mil pesos.

“El esfuerzo económico realizado tiene como objetivo continuar mejorando y facilitando el traslado de médicos especialistas a las localidades, garantizando así una mejor atención en las unidades sanitarias de todo el distrito”, destacó el Ejecutivo en un comunicado.

Añadió que el programa de médicos especialistas itinerantes permitió dar respuesta a una necesidad de los dorreguenses que residen en las distintas localidades, evitando que deban trasladarse hasta la ciudad cabecera para acceder a especialidades como pediatría, psicología y clínica médica, entre otras.

“La salud de todos los dorreguenses merecía esta inversión, que es una alegría para todos y un paso más en nuestro proyecto de salud de mayor calidad para el distrito”, expresó el intendente del distrito de la sexta sección electoral, Juan Carlos Chalde.

Coronel Dorrego se suma al Programa Mayores Bonaerenses Activos

El Concejo Deliberante del distrito de Coronel Dorrego aprobó por ordenanza la convalidación del convenio de cooperación técnico-financiera del Programa Mayores Bonaerenses Activos, suscripto entre la Municipalidad (a cargo de Juan Carlos Chalde) y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Según se informó, el acuerdo establece la entrega mensual de veinte becas destinadas a centros para personas mayores del distrito. Además, trascendió que las becas alcanzarán a dorreguenses de más de 60 años que participen en las actividades del programa. En tanto, se supo que el monto será definido mediante una Resolución Ministerial y depositado en una cuenta del Banco Provincia a nombre del Municipio.

Por otro lado, cabe decir que, el convenio dispone que el Municipio de Coronel Dorrego deberá admitir hasta un diez por ciento de beneficiarios propuestos por la Dirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires , siempre que cumplan los requisitos de admisión establecidos.

De acuerdo con lo pactado, el Municipio de Coronel Dorrego asume la responsabilidad sobre cualquier contratación de personal vinculada al programa, ya sea bajo relación de dependencia o por locación de servicios, sin que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires intervenga en esas relaciones laborales.

El texto también determina que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires controlará y evaluará el funcionamiento del programa, mientras que el Municipio deberá facilitar las tareas de supervisión y auditoría que considere necesarias el organismo provincial o el Honorable Tribunal de Cuentas.

Ante cualquier controversia vinculada con la validez, vigencia o cumplimiento del acuerdo, ambas partes se someterán al fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a cualquier otro.