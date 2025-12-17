Bragado: Barenghi entregó 70 viviendas en el barrio Tucho Lemos
El acto fue encabezado por el intendente Sergio Barenghi junto a autoridades provinciales y representantes del Instituto de la Vivienda bonaerense.
El Municipio de Bragado llevó adelante el acto de entrega de 70 viviendas en el barrio Tucho Lemos, en una jornada marcada por la emoción de las familias beneficiarias, que recibieron las llaves de su nuevo hogar.
La actividad fue encabezada por el intendente municipal, Sergio Barenghi, y contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) y de la Cooperativa Agumín Ltda, empresa encargada de la construcción de las unidades habitacionales.
Las viviendas fueron ejecutadas con el apoyo del Instituto de la Vivienda bonaerense y forman parte de un proyecto que permitió que decenas de familias de Bragado concreten el sueño de acceder a su casa propia.
El acompañamiento del Estado y el esfuerzo de las familias
Durante su mensaje, el intendente Sergio Barenghi destacó «el gran esfuerzo» realizado por los vecinos para llegar a «cumplir el sueño de tener un techo propio», y subrayó «la decisión política del Gobernador Axel Kicillof de acompañarlos» para que el proyecto pudiera concretarse.
«Los felicito, queridos vecinos, por el gran esfuerzo que hicieron para comprar su lote, para adquirir los planos. Es muy importante que hayan llegado a este momento con tanto esfuerzo, porque lo que cuesta se cuida y se valora mucho más», expresó el jefe comunal.
En ese sentido, Barenghi remarcó la importancia de las políticas públicas para hacer posible la iniciativa. «Pero también hay que entender que sin decisiones políticas, este barrio no sería más que terrenos, no sería más que planos y no tendríamos estas viviendas que vemos hoy, que realmente han quedado hermosas», afirmó.
Un trabajo conjunto para hacer realidad el proyecto
En el cierre de su discurso, el intendente valoró el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad. «Los felicito y les agradezco, porque entre todos hicieron esto posible. Gracias porque hoy hay 70 familias que están cumpliendo un sueño. Y los invito a seguir trabajando en conjunto, el Estado con los vecinos, para seguir haciendo realidad los sueños de los bragadenses», concluyó.
Junto al intendente de Bragado estuvieron presentes el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el administrador general del IVBA, Diego Menéndez; el jefe de Asesores del Ministerio de Gobierno provincial, Darío Duretti; y el presidente de la Cooperativa Agumín, Alejandro Vives.
La mirada de la Provincia
Durante el acto, el administrador general del IVBA, Diego Menéndez, señaló que «esta entrega de viviendas es el cierre de un círculo que va desde el pedido de las y los vecinos y el municipio hasta nuestro trabajo desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda, y que involucra también a las y los trabajadores de la cooperativa de vivienda».
«Estamos haciendo lo que nos pidió el Gobernador: estar en todos los municipios para llevar soluciones», agregó el funcionario provincial.
A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo: «Esta vivienda que están recibiendo hoy no se las regaló nadie. Es el fruto del esfuerzo de ustedes y la Provincia no hizo más que acompañarlos».
En la misma línea, Bianco contrapuso la política habitacional de la Provincia con «la decisión del Presidente Milei de paralizar la construcción de las viviendas», y finalmente invitó a las familias beneficiarias a «pasar unas felices Fiestas en su nuevo hogar».
Los detalles del proyecto
Las 70 viviendas entregadas en el barrio Tucho Lemos corresponden a la Etapa 2 del proyecto habitacional, que se ejecutó a través de la operatoria Programa Bonaerense II-Solidaridad con Entidades.
La inversión superó los $2400 millones y las unidades cuentan con infraestructura completa, que incluye desagüe cloacal, redes de electricidad, agua y gas, mejorando de manera integral las condiciones de vida de las familias de Bragado que hoy accedieron a su vivienda.
