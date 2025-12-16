Jorge Macri vuelve al radar judicial por presunto lavado de activos mientras se profundizan las críticas a su gestión en CABA
Con el expediente por la compra de un inmueble en Miami nuevamente en debate en la Corte, el jefe de Gobierno enfrenta un clima social adverso marcado por denuncias de abandono urbano, crisis habitacional, basura acumulada, recortes en servicios públicos y una gestión acusada de priorizar negocios por sobre las demandas vecinales.Política16 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a colocar a Jorge Macri en el centro de la escena judicial. El máximo tribunal avanzó con el sorteo de dos conjueces para intervenir en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al jefe de Gobierno porteño, una decisión que busca destrabar el expediente y definir si se reabre la investigación.
El movimiento del tribunal se produjo ante la falta de unanimidad entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, lo que obligó a recurrir al mecanismo excepcional de designación de conjueces para conformar mayoría. El objetivo es resolver el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento de Macri, dictado por la Cámara Federal de San Martín y luego confirmado por la Cámara Federal de Casación, que en 2021 declaró inadmisible una apelación fiscal.
La causa por lavado que vuelve a escena
El expediente se originó a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y apunta a una presunta maniobra de lavado vinculada a la compra de un inmueble en Miami. Según la acusación fiscal, en marzo de 2011 Jorge Macri y su entonces esposa, Florencia de Nardi, constituyeron una sociedad en Florida con un capital inicial de 10 mil dólares y, un mes después, adquirieron una propiedad por 402.963 dólares.
La operación se habría financiado mediante dos préstamos: uno bancario y otro otorgado por una sociedad uruguaya vinculada a su entorno familiar. La investigación puso el foco en la posibilidad de “autopréstamos” destinados a dotar de apariencia legal a los fondos, además de la posterior cesión parcial de uno de esos créditos a una firma relacionada con su hermana, Antonella Macri Wolny, un punto que para la fiscalía evidenciaba posibles irregularidades.
Un año después, el inmueble fue vendido por un valor 25% superior al de compra y los fondos reingresaron al patrimonio de la sociedad. Aunque la Casación entendió que los préstamos estaban documentados y descartó la hipótesis delictiva, el fallo no fue unánime: la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.
El procurador general interino, Eduardo Casal, cuestionó el cierre del expediente al considerar que esas inconsistencias no habían sido debidamente analizadas y pidió a la Corte que revoque el sobreseimiento. Con el sorteo de conjueces, el tribunal quedó ahora en condiciones de definir si confirma el archivo definitivo o habilita la reapertura de la investigación.
Malestar social y cuestionamientos a la gestión
El avance judicial se da en un contexto de fuerte deterioro político para Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. GRUPOLAPROVINCIA.COM viene recogiendo el malestar creciente de vecinos y vecinas que denuncian calles en mal estado, basura acumulada, crisis habitacional, falta de respuestas en salud y educación pública y una policía cuestionada por episodios de violencia institucional y fugas en comisarías sin condiciones.
A este escenario se suma el impacto económico sobre pymes y comercios, mientras el presupuesto 2025 priorizó el gasto en seguridad por encima de las urgencias sociales. La relación con la comunidad también se vio afectada por episodios que se viralizaron en redes, como el cruce con vecinos de Liniers que lo acusaron de “maleducado”, “inoperante” y “maltratador”.
La legisladora porteña del PTS-FIT, Andrea D’Atri, fue contundente al evaluar la gestión: “Verdaderamente no hay gestión”, afirmó, y sostuvo que Macri “no tiene ningún plan de gobierno más que el de seguir sirviendo a los sectores más concentrados de la economía y las finanzas”. También denunció que el Ejecutivo porteño funciona como “una ventanilla de negocios” para empresas privadas.
Negocios, basura y crisis habitacional
Las críticas también alcanzan el esquema de recolección de residuos. Celeste Fierro, dirigente del MST y exlegisladora porteña del FIT-U, denunció que el sistema tercerizado cuesta hasta 513% más que uno público, mientras se profundizan “políticas estigmatizantes” contra los sectores más vulnerables. “La Ciudad se gobierna para el negocio inmobiliario y no para los 4 millones de personas que la habitan”, advirtió.
En la misma línea, Mercedes Trimarchi apuntó contra el modelo urbano impulsado por el gobierno porteño: “Es una ciudad pensada por y para ricos; está repleta de casas sin gente y gente sin casa”, sostuvo, y afirmó que Jorge Macri se consolidó como “el garante de los negocios inmobiliarios” en la Ciudad.
Con la causa judicial nuevamente en movimiento y un clima social cada vez más tenso, el jefe de Gobierno porteño enfrenta un escenario complejo, donde los cuestionamientos a su gestión se combinan con definiciones clave en los tribunales.
Banco Nación: renunció Tillard y avanza un hombre de Milei
El Gobierno oficializó la salida de Daniel Tillard del Banco Nación y designó a Darío Wasserman. Economía destacó la gestión y ratificó el rumbo.
Reforma laboral: trabajadores de aplicaciones llaman a marchar
Repartidores y choferes de aplicaciones rechazaron la reforma laboral y llaman a marchar este 18 de diciembre: “Nos quieren llevar a la esclavitud”.
Médicos bonaerenses alertan por la reforma laboral de Milei
La reforma laboral del Gobierno nacional sumó un nuevo rechazo en PBA: el Colegio de Médicos alerta por desregulación, pérdida de controles y riesgos en la atención sanitaria.
Seguridad: Provincia reclama a Nación y LLA pide informes
La Policía Bonaerense quedó atrapada en la disputa: Kicillof y Alonso denunciaron el recorte de fondos y reclamaron mayor control fronterizo, luego de que el excomisario Bondarenko exigiera datos sobre el funcionamiento de la fuerza.
Salarios, jornada y derechos: la contrarreforma laboral que prepara el kirchnerismo
La iniciativa fue elaborada en el PJ junto a la CGT y la CTA y busca confrontar el diagnóstico oficial sobre empleo, salarios y derechos laborales.
Kicillof marcha con la CGT y proyecta el MDF a nivel nacional
El gobernador bonaerense se suma a la protesta sindical, cuestiona el ajuste libertario y activa el despliegue federal del MDF con la mira puesta en 2027.
Encuesta revela un dato que inquieta al oficialismo para 2027
Una encuesta nacional sacude al Gobierno nacional: la mayoría no votaría a Javier Milei en 2027 y casi el 60% siente que su economía está peor.