En medio de un operativo contra manteros, el jefe de Gobierno porteño fue increpado por vecinos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, buscó capitalizar políticamente la expulsión de manteros en Parque Saavedra, pero lo que se llevó de esa recorrida no fue aplausos, sino un duro escrache vecinal que ya circula en redes sociales.

Mientras el mandatario se mostraba sonriente ante las cámaras tras el desalojo, una vecina lo enfrentó sin rodeos: “¿Por qué no te fijás qué carajo venden? ¡Dale a tu primo clases de no chorear, hijo de puta! Nos dejaron en la lona y vienen a desmantelar una feria”, gritó en plena calle, dejando en evidencia el malestar social que atraviesa a la Ciudad de Buenos Aires.

Macri había difundido un video celebrando el operativo, con el slogan que ya repite como mantra: “En la Ciudad, el orden no se negocia”. Pero las imágenes del escrache muestran otro costado.

El operativo en cuestión se realizó sobre la avenida García del Río, entre Superí y Freire, donde el Ejecutivo porteño afirmó haber desalojado en once intervenciones a más de 17.000 manteros. Sin embargo, la postal que se viralizó no fue la de un barrio “recuperado”, sino la de un dirigente increpado por su propia gente.

Una gestión bajo la lupa

El episodio de Parque Saavedra no es un hecho aislado. La administración de Jorge Macri viene acumulando críticas desde distintos sectores. En entrevistas realizadas por GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos coincidieron en señalar que su gestión “empeoró lo que ya estaba mal en CABA”, con un notable deterioro de la calidad de vida para amplios sectores de la población.

La Ciudad atraviesa, además, un récord de pobreza, un dato que golpea especialmente porque se trata del distrito más rico del país. “La responsabilidad de Jorge Macri es total”, remarcaron desde la oposición, subrayando que el Gobierno porteño elige perseguir a los más vulnerables mientras evita discutir políticas estructurales de inclusión.

A esto se suman denuncias de soberbia política y falta de diálogo. “Macri está ciego, sordo y mudo” por no escuchar a la oposición y gobernar con una mirada cerrada a las necesidades de la gente. Incluso, se lo acusó de convertir la Ciudad en una “ventanilla de negocios privados”, donde la lógica empresarial prima por sobre las necesidades sociales.

El contraste es evidente: mientras Macri busca mostrarse como garante del orden, los vecinos lo marcan como responsable de un modelo que ajusta a los sectores más débiles y protege a los poderosos. El reproche en Parque Saavedra, con esa frase que ya se viralizó en X y WhatsApp, se transformó en símbolo del enojo creciente en una Ciudad que no encuentra respuestas desde el Gobierno porteño.