El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves que se reunirá “en persona” con el equipo económico argentino para avanzar en la asistencia financiera anunciada la semana pasada en Nueva York.

El funcionario de la administración de Donald Trump reiteró que el Tesoro “está preparado para hacer lo que sea necesario” para apoyar al gobierno de Javier Milei, aunque aún no se concretó ningún desembolso del paquete que incluye un swap por USD 20.000 millones, una línea de crédito y la compra de bonos.

Expectativa en el mercado tras la demora en el salvataje

La señal de respaldo llega luego de varios días de tensión en los mercados financieros. El miércoles, el dólar volvió a subir, los bonos argentinos cayeron hasta 2% y el Riesgo País se disparó, en medio de la incertidumbre por la falta de avances en el salvataje.

En un mensaje publicado en la red social X, Bessent aseguró: “Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo. Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo de Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones”.

El rol del G7 y el mensaje a la región

Bessent agregó que en la reunión de ministros de finanzas del G7 remarcó la importancia de que las políticas de Milei sean exitosas, tanto “para el pueblo argentino como para la región”. Y cerró con un mensaje de apoyo explícito: “El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Por su parte, Luis Caputo compartió el posteo de Bessent y escribió: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

La foto que busca Milei en la Casa Blanca

El viaje del equipo económico se da en la antesala de una cita clave: el 14 de octubre, el presidente Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, en lo que será el primer encuentro oficial en el Salón Oval.

Se trata de una imagen con fuerte peso político y simbólico: hasta ahora, Trump no había recibido a ningún presidente del Cono Sur. Milei y el líder republicano ya compartieron encuentros en la CPAC, en Mar-a-Lago y en la Asamblea General de la ONU, pero esta será la primera vez en la residencia oficial.

La comitiva presidencial se alojará en Blair House, frente a la Casa Blanca, y participará de una agenda conjunta con integrantes de ambos gabinetes, reforzando la alianza estratégica entre Buenos Aires y Washington.