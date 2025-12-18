El esquema de subsidios energéticos atraviesa una transformación profunda y sostenida, con cambios estructurales que impactan de lleno en la tarifa eléctrica. El alivio del Gobierno por haber transitado diciembre sin cortes de luz masivos habilitó avanzar con mayor decisión en la quita de subsidios, en línea con el objetivo oficial de ordenar el sistema y reducir el peso del Estado en el financiamiento de la energía.

Según un informe técnico privado que analiza la Resolución 848/25 de la Secretaría de Energía de la Nación sobre subsidios energéticos focalizados, en 2026 la cobertura promedio del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) alcanzaría el 85,87%, mientras que la participación del Estado se reduciría al 24,13%. Al cierre del próximo año, la variación acumulada de la cobertura respecto de 2023 será del 191%, configurando uno de los cambios más relevantes del sistema tarifario de las últimas décadas.

Del subsidio generalizado al esquema focalizado

El documento elaborado por la Secretaría de Energía refleja con claridad el pasaje desde un régimen de subsidios generalizados hacia un esquema focalizado, en el que los usuarios asumen una porción cada vez mayor del costo real de la energía.

En diciembre de 2023, la cobertura promedio por parte de los usuarios era del 29,42%, mientras que el Estado absorbía el 70,58% restante. Para septiembre de 2025, esa relación ya había cambiado de manera significativa: los usuarios cubrían el 66,89% del precio y el aporte estatal se reducía al 33,11%, con una variación acumulada del 127% en apenas dos años.

Las claves del salto proyectado para 2026

La proyección hacia 2026 profundiza esta tendencia. El informe explica que la eliminación de límites tarifarios, la definición de consumos base y la equiparación progresiva de bonificaciones entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y el Precio en el Mercado Eléctrico Mayorista (PIST) explican buena parte del incremento proyectado.

En ese esquema, se establecen consumos base de 350 kWh mensuales para los usuarios N2, correspondientes a hogares de bajos ingresos, y de 250 kWh para los N3, de ingresos medios. El objetivo declarado es avanzar con gradualidad y equidad, evitando el regreso a esquemas de subsidios indiscriminados.

El impacto según el nivel de ingresos

El efecto del nuevo esquema se vuelve más evidente al analizarlo por segmentos de ingresos. En el caso de los usuarios N2, la cobertura pasó del 8,65% en 2023 al 29,97% en 2025, y se proyecta que llegue al 44,16% en 2026. Esto representa una variación acumulada del 410,52% respecto del punto de partida.

Para los usuarios N3, la cobertura aumentó del 10,69% en 2023 al 41,25% en 2025, con una proyección del 51,61% en 2026. En este caso, el incremento acumulado sería del 382,79%.

El eje fiscal de la política energética

Desde el punto de vista fiscal, el informe subraya que la reducción progresiva del aporte estatal es uno de los pilares de la política energética proyectada hacia 2026. La mayor participación de los usuarios en el pago del costo de la energía busca no solo corregir distorsiones históricas, sino también ordenar las cuentas públicas y reducir el peso de los subsidios en el gasto del Estado.

Al mismo tiempo, el nuevo esquema pretende enviar señales más claras al sistema energético en términos de precios y consumo eficiente, en un contexto de fuerte ajuste fiscal.

La hoja de ruta definida desde 2023

El documento técnico al que tuvo acceso Energy Report detalla el marco regulatorio, la implementación operativa del esquema de focalización y las memorias de cálculo utilizadas para elaborar las proyecciones.

En ese sentido, remarca que el cambio no se plantea de forma abrupta, sino que responde a una hoja de ruta definida desde fines de 2023, con ajustes escalonados que permiten anticipar el impacto en los distintos segmentos de usuarios y evitar saltos tarifarios desordenados.

Un año clave para el sistema eléctrico

Con estas proyecciones, 2026 aparece como un año decisivo para consolidar el nuevo régimen de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno. De cumplirse los escenarios previstos, el sistema eléctrico argentino quedará más cerca de un esquema de precios reales, con subsidios concentrados en quienes realmente los necesitan y con una menor carga para el Estado.

Por ahora, el hecho de haber atravesado sin sobresaltos la primera ola de calor de diciembre, sin cortes de luz masivos, le otorga margen al Ejecutivo para avanzar con esta reconfiguración del sistema tarifario.