La inversión se hunde y marca su peor nivel en 22 años
La inversión se desplomó y la Inversión Extranjera Directa quedó en rojo por primera vez desde 2003. Un dato que complica el plan económico de Milei.Economía17 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La inversión atraviesa su peor momento en más de dos décadas. En la Argentina de Javier Milei, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBC) volvió a caer y la inversión extranjera directa (IED) entró en terreno negativo por primera vez desde 2003, un dato que condiciona de lleno las perspectivas de crecimiento económico hacia 2026.
Según las últimas cifras del Indec, la inversión se contrajo 6% en el tercer trimestre de 2025 y encadenó el segundo período consecutivo a la baja. El dato se combina con un informe del Banco Central (BCRA) que confirma una salida neta de capitales extranjeros por USD 1.521 millones entre enero y noviembre, un quiebre histórico para la economía argentina.
Qué mide la inversión y por qué es clave
El concepto de inversión refiere a la Formación Bruta de Capital Fijo, un indicador macroeconómico que mide el gasto en bienes duraderos —como maquinaria, construcciones y transporte— destinado a ampliar la capacidad productiva.
Se trata de una variable central para evaluar la acumulación de capital, la productividad y el potencial de crecimiento de una economía. Cuando la inversión se retrae, las posibilidades de expansión futura quedan seriamente comprometidas.
Los números del Indec: suba interanual, caída trimestral
Durante el tercer trimestre, la FBC mostró un crecimiento interanual del 10,3%, explicado principalmente por el aumento en maquinaria y equipo (13,8%) y en equipo de transporte (27,7%). Sin embargo, frente al trimestre previo, la inversión cayó 6%, confirmando un cambio de tendencia.
Componentes nacionales e importados
El detalle revela un patrón preocupante:
- En maquinaria y equipo, el componente nacional cayó 6,6%, mientras que el importado creció 28,9%.
- En equipo de transporte, el segmento nacional retrocedió 9,2%, pero el importado se disparó 164,9%.
Estos datos reflejan una mayor dependencia de bienes importados y un debilitamiento de la inversión productiva local.
Inversión extranjera directa: rojo histórico
El dato más contundente surge del Banco Central. Por primera vez desde 2003, la IED registra un saldo negativo. Entre enero y noviembre de 2025, la salida neta de capitales alcanzó los USD 1.521 millones, revirtiendo una tendencia que se había mantenido positiva durante más de dos décadas.
Entre 2016 y 2019, la inversión extranjera directa promedió USD 3.235 millones anuales. Ese flujo se redujo a USD 953 millones entre 2020 y 2023, y en 2025 la retracción se profundizó hasta consolidar un proceso de desinversión.
Sectores más golpeados por la salida de capitales
La retirada de multinacionales impactó de lleno en sectores estratégicos de la economía.
Energía y Vaca Muerta: En el sector energético, ExxonMobil y Petronas comenzaron a desprenderse de activos en Vaca Muerta, mientras que TotalEnergies y Equinor también evaluaron alternativas similares en Neuquén.
Consumo masivo y telecomunicaciones: En consumo masivo, Procter & Gamble concretó su salida del país al vender su operación local al grupo Newsan. En telecomunicaciones, Telefónica de España transfirió su filial argentina a Telecom Argentina por USD 1.245 millones.
Estas operaciones forman parte de un proceso más amplio de retiro de capital extranjero, con impacto directo en la inversión, el empleo y la actividad.
El impacto en el escenario económico de 2026
La caída de la inversión plantea interrogantes sobre la viabilidad de las proyecciones oficiales. El proyecto de reforma laboral prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y un Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 2% durante 48 meses para nuevos empleos.
Según un informe de la consultora LCG, el costo del FAL equivale al 0,54% del PBI y solo podría compensarse si el empleo formal crece 16% respecto de los 9,6 millones de asalariados registrados actuales.
Una meta difícil de alcanzar
Para cubrir ese costo, deberían incorporarse 1,5 millones de trabajadores formales en un año, lo que implicaría reducir la informalidad casi 10 puntos, del 37,7% al 27,9%.
Con una curva de inversión en retroceso y sectores clave achicando operaciones, el interrogante sobre la factibilidad de ese escenario queda abierto.
