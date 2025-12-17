Cristina Kirchner cruzó al Gobierno por el dólar y advirtió por la salida de empresas

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que realizó una fuerte crítica al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, con especial énfasis en la política monetaria, el esquema cambiario y la evolución de la inversión extranjera directa. En su posteo, la exmandataria repasó las distintas estrategias anunciadas en los últimos años y cuestionó la falta de resultados concretos.

Un repaso por las políticas monetarias anunciadas

Cristina Kirchner inició su publicación con un recorrido cronológico de las propuestas económicas impulsadas desde 2023. “En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario”, recordó. Luego, señaló que “en el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos”.

En la misma línea, afirmó que “en el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después)”. Y agregó que “el martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”.

Según explicó, esta nueva modalidad fue presentada “a través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora”, y consiste en “el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)”.

Críticas al discurso oficial

En otro tramo del mensaje, la expresidenta cuestionó el tono y las expresiones utilizadas por el presidente y funcionarios del área económica para describir la evolución de la economía. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: ‘La economía va a subir como pedo de buzo’, o ‘agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’ o una de las últimas… ‘Los dólares nos van a salir por las orejas’”, enumeró.

También recordó “el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… ‘¡Flota! ¡Flota!’”.

Consumo, salida de dólares e inversión extranjera

Cristina Kirchner sostuvo que, a contramano de esos mensajes, “lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta”. En ese sentido, afirmó que “los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, y detalló los motivos: “por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa”.

Sobre este último punto, subrayó: “Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa!”. Y precisó que “desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones”.

Empresas que se retiran del país

En su análisis, la exmandataria también hizo referencia a la salida de empresas extranjeras. “Empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca”, afirmó.

Además, ironizó sobre uno de los conceptos utilizados por el oficialismo: “Y en cuanto al ‘¡Flota! ¡Flota!’… el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”.

Las posdatas y el debate sobre la inflación

En la primera posdata de su publicación, Cristina Kirchner volvió a cuestionar el enfoque del Gobierno sobre la inflación. “Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que ‘la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario’, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”, escribió.

Y añadió: “Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”.

Comparación con sus gobiernos

En la segunda posdata, la expresidenta se refirió nuevamente a la inversión extranjera directa y comparó los números actuales con los registrados durante sus gestiones. “A propósito de la Inversión Extranjera Directa… los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir”, señaló.

En ese marco, detalló: “Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones”.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión crítica: “Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…”.