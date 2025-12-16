Médicos bonaerenses alertan por la reforma laboral de Milei

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sigue generando resistencias en la provincia de Buenos Aires. El proyecto que fue bien recibido por grandes empresarios, con el correr de los días suma rechazos de distintos sectores sociales y profesionales.

Esta vez, fue el Colegio de Médicos bonaerense el que encendió alarmas al cuestionar la incorporación de la llamada “libertad de matrícula”, al advertir que podría afectar de forma directa la calidad de la atención sanitaria y el ejercicio profesional en todo el sistema de salud.

A través de un comunicado oficial, la entidad que preside Jorge Mazzone expresó su preocupación por el impacto que tendría la iniciativa si se aprueba tal como fue presentada por el Poder Ejecutivo nacional. Según sostuvo, la reforma “generaría un impacto negativo tanto en la calidad de la atención como en las condiciones laborales de los profesionales”, al debilitar los mecanismos actuales de regulación y control del ejercicio médico en la provincia.

Riesgos para el control y la ética profesional

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es el posible debilitamiento o eliminación de los Colegios Profesionales, una medida que, según la entidad, implicaría “la pérdida de organismos autogestivos esenciales para garantizar el control de la matrícula, la promoción de la ética, la vigilancia del ejercicio adecuado de la profesión y la defensa de estándares de calidad indispensables para la seguridad de la población”.

En ese sentido, la Mesa Directiva del Colegio advirtió que, sin esos controles, “se abriría un escenario crítico caracterizado por un deterioro del control legal y disciplinario”, lo que podría exponer a la ciudadanía a mayores riesgos frente al intrusismo profesional y la mala praxis, en un contexto de menor supervisión institucional.

Las autoridades también señalaron que la ausencia de un marco regulatorio sólido dejaría al sistema sanitario en una situación de vulnerabilidad. “Sin un registro centralizado y confiable ni un cuerpo colegiado que actúe como tribunal de ética, los procesos de verificación, evaluación y sanción quedarían fragmentados o incluso inmersos en un vacío regulatorio”, explicaron.

Impacto en la calidad de la atención sanitaria

El comunicado también puso el foco en las consecuencias que la desregulación podría tener sobre la calidad asistencial. Desde el Colegio de Médicos indicaron que la reforma afectaría pilares clave como la formación continua y la recertificación profesional, fundamentales para garantizar estándares adecuados en la atención de pacientes.

Según advirtieron, la falta de estos mecanismos incrementaría el riesgo de errores diagnósticos y terapéuticos, además de “dificultar el rol de la profesión como interlocutora técnica del Estado” en la definición e implementación de políticas sanitarias.

En esa línea, el Consejo Superior fue aún más categórico al alertar que “la desregulación absoluta del ejercicio médico generaría un caos institucional, un vacío ético y una pérdida irreversible de confianza en el sistema de salud”.

Con este posicionamiento, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires se sumó al creciente frente de cuestionamientos a la reforma laboral del Gobierno nacional y dejó en claro su rechazo a cualquier medida que, bajo el argumento de la desregulación, ponga en riesgo la protección de la comunidad y la integridad profesional del sistema sanitario bonaerense.