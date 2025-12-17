Tras la firma del presidente Javier Milei del proyecto de reforma laboral y su envío al Senado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió al cruce y calificó la iniciativa como “una regresión muy fuerte” de derechos. En respuesta, la senadora Patricia Bullrich lo chicaneó por el elevado número de trabajadores informales en la provincia de Buenos Aires y defendió la medida como un respaldo al empleo.

Kicillof advierte sobre retroceso de derechos

En entrevista radial, Kicillof había criticado duramente el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Lo definió como “una regresión muy fuerte” y lo comparó con la polémica Ley Banelco de la Alianza, que buscaba modificar la legislación laboral en los ’90 y que estuvo marcada por denuncias de coimas a senadores.

El gobernador sostuvo que “la Argentina vive una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de salarios, y esta ley parece diseñada para lograr un empeoramiento”. Además, advirtió que el proyecto, que incluye 197 artículos, se elaboró “sin consultar a las pymes ni a los trabajadores” y señaló que “si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión”.

Kicillof confirmó su presencia en la movilización a Plaza de Mayo convocada por la CGT y las CTA para este jueves, con el objetivo de rechazar el proyecto durante las actuales sesiones extraordinarias del Congreso. “Vamos a acompañar como Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y por supuesto como provincia de Buenos Aires”, afirmó.

La réplica de Bullrich: cifras y críticas a Kicillof

Anoche, Patricia Bullrich respondió al gobernador a través de sus redes sociales, cuestionando su postura y destacando la situación laboral en territorio bonaerense: “Kicillof dice que está en contra de la reforma laboral. En la provincia de Buenos Aires, si tomamos el promedio nacional, el 43% de los trabajadores son informales. Sin derechos. Sin aportes. Sin vacaciones. Sin aguinaldo. Sin ART. Axel, ¿de verdad no te importa que casi la mitad de los bonaerenses labure así?”.

La senadora agregó: “¿Eso es la ‘justicia social’ que defendés? Defienden un sistema que condena a millones, mientras hablan desde la comodidad del relato. Esta ley está del lado del que labura, les guste o no”.

Gobernadores peronistas analizan impacto fiscal

En paralelo, este martes Kicillof participó junto a otros gobernadores peronistas de una reunión con diputados y senadores de Fuerza Patria para discutir el impacto fiscal de la reforma laboral y el presupuesto 2026. Entre los presentes estuvieron Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), así como Gerardo Zamora y su sucesor Elías Suárez (Santiago del Estero).

El documento elaborado por los mandatarios alertó sobre la pérdida de $1,6 mil millones por cambios en Ganancias y la caída en recursos coparticipables, así como la merma por la baja de impuestos a las grandes empresas y los combustibles. “Cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”, señalaron.

El debate en el Senado comenzará este miércoles a las 11, con la presencia de funcionarios del Gobierno ante un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo apuesta a firmar dictamen este viernes y discutirlo en el recinto el 26 de diciembre, consolidando así la ofensiva del Gobierno nacional pese a las críticas provinciales y la movilización sindical.