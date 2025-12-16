Banco Nación: renunció Tillard y avanza un hombre de Milei

El Gobierno nacional oficializó este martes un cambio en la conducción del Banco Nación tras la renuncia de Daniel Tillard, quien dejó su cargo luego de comunicar la decisión al ministro de Economía, Luis Caputo. En su lugar asumió Darío Wasserman, hasta ahora vicepresidente de la entidad.

La modificación en la cúpula del principal banco público del país se dio por decisión del área económica y en un contexto de redefinición política dentro del oficialismo.

El balance que destacó Economía

Al informar la salida de Tillard, desde el Ministerio de Economía subrayaron los resultados alcanzados durante su gestión. Según remarcaron, el Banco Nación “volvió a desempeñar plenamente su rol de banca de desarrollo”.

Entre los principales hitos mencionaron el otorgamiento de más de 20.000 créditos hipotecarios y el aumento de la participación de mercado del 12% al 18%. Caputo también destacó el proceso de ordenamiento interno, el saneamiento del balance y la mejora en la eficiencia operativa de la entidad.

Tillard había llegado al cargo al inicio del gobierno de Javier Milei, impulsado por Guillermo Francos, aunque en las últimas semanas su continuidad estaba en duda por la pérdida de respaldo político.

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente

Darío Wasserman se desempeñaba como vicepresidente del Banco Nación desde el comienzo de la gestión libertaria y ahora quedó al frente de una de las cajas más importantes del Estado.

Perfil y antecedentes

De origen cordobés y perfil bajo, Wasserman desarrolló gran parte de su carrera en el sector inmobiliario y financiero. Fue presidente de Garantizar SGR, de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantía Recíproca, con fuerte inserción en el financiamiento productivo.

Durante el macrismo, construyó vínculos políticos bajo el ala del entonces ministro de Producción, Francisco “Pancho” Cabrera, y consolidó una red de contactos que mantiene hasta hoy. En 2021, fue beneficiado con un convenio urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires que le permitió duplicar la superficie construible de una torre en Belgrano, una operación de alto impacto económico.

El vínculo con el entorno presidencial

Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Su cercanía con Karina Milei y con el ministro Caputo explica, en gran medida, su ascenso dentro del esquema oficial.

El empresario se sumó al armado libertario antes de las elecciones de 2023 y colaboró con la campaña en territorio porteño. Tras el triunfo de Milei, fue designado vicepresidente del Banco Nación, un cargo considerado estratégico por el manejo de recursos y líneas de crédito.

Una salida que refleja la interna oficialista

La renuncia de Tillard también expuso una dinámica que se repite dentro del Gobierno: la salida de funcionarios que llegaron por acuerdos políticos transitorios y el avance de dirigentes propios del núcleo libertario.

Tillard había desembarcado en el Banco Nación como parte de un entendimiento con Juan Schiaretti, vínculo que se desarmó rápidamente. Sin el respaldo de Francos, su permanencia quedó sin sustento y el cambio se volvió inevitable.

El rol estratégico del Banco Nación

El Banco Nación es la entidad financiera más grande del país y una de las principales herramientas del Gobierno para incidir en la economía. En un escenario de consumo deprimido y empresas con dificultades de acceso al crédito, su conducción adquiere un peso central.

La llegada de Wasserman marca un giro político claro: el control del banco queda en manos de un dirigente alineado con el círculo más cercano al Presidente, en un momento en el que el oficialismo busca consolidar poder tras el proceso electoral.