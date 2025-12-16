Reforma laboral: trabajadores de aplicaciones llaman a marchar
Repartidores y choferes de aplicaciones rechazaron la reforma laboral y llaman a marchar este 18 de diciembre: “Nos quieren llevar a la esclavitud”.Política16 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Trabajadores de aplicaciones de reparto y transporte anunciaron que participarán de la movilización convocada para el próximo 18 de diciembre contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Desde los sindicatos del sector advirtieron que el proyecto oficial representa un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.
La iniciativa del Ejecutivo busca establecer un marco normativo específico para repartidores y conductores de plataformas como Rappi, PedidosYa, Didi y Cabify, aunque sin reconocer la relación de dependencia con las empresas.
“Una contrarrevolución laboral”, la advertencia sindical
La secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), Belén d’Ambrosio, fue una de las voces más duras contra el proyecto.
“Lo que está impulsando Javier Milei es una contrarrevolución laboral, no una simple reforma”, afirmó. Y agregó: “Están llevando a la clase trabajadora a una situación de esclavitud de peonazgo”.
Según explicó, la realidad cotidiana de los repartidores ya es extremadamente precaria. “Hay jornadas en las que trabajamos 16 horas. A veces estamos ocho horas conectados sin pedidos y después tenemos que recuperar ese tiempo”, señaló.
El reclamo central: relación laboral y derechos básicos
Desde SiTraRepa el planteo es claro: el reconocimiento de la relación laboral y la inclusión en la Ley de Contrato de Trabajo. “El reclamo concreto es el reconocimiento como trabajadores en relación de dependencia. El proyecto del Gobierno va exactamente en el sentido contrario y nos excluye”, sostuvo d’Ambrosio.
La dirigente recordó que en Argentina hay más de 160 mil trabajadores de aplicaciones que no cuentan con derechos laborales básicos. “No tenemos ART, ni seguro de vida, ni cobertura real. Somos miles organizados y peleando por derechos”, afirmó.
La convocatoria a la movilización
En ese marco, los repartidores confirmaron su participación en la marcha del 18 de diciembre, a la que consideran una instancia clave de resistencia.
“Lo más importante es plantarse contra esta avanzada que ataca los convenios colectivos y busca profundizar la esclavitud laboral. Para nosotros, esta movilización es fundamental”, remarcó d’Ambrosio, quien también lamentó que la protesta no esté acompañada por un paro general.
Qué propone la reforma laboral para los trabajadores de apps
El proyecto oficial establece que los repartidores y conductores de plataformas serán considerados trabajadores independientes, con libertad para conectarse cuando lo deseen y para aceptar o rechazar pedidos sin sanciones.
Obligaciones y derechos previstos
Según el texto, los trabajadores deberán:
- Inscribirse como contribuyentes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- Realizar aportes como monotributistas.
- Contar con una cuenta bancaria o billetera virtual para cobrar.
A cambio, el proyecto contempla algunos derechos, como:
- Percibir el 100% de las propinas.
- Acceder a capacitaciones gratuitas en seguridad vial.
- Contar con elementos de protección y un seguro de accidentes personales.
- Ejercer el derecho a réplica ante bloqueos de la aplicación.
El punto más polémico del proyecto
Pese a estos beneficios, el texto es explícito en un aspecto central: ninguno de estos derechos implica relación laboral, subordinación o dependencia.
Ese punto es el que genera mayor rechazo en el sector, que denuncia que la reforma legaliza la precarización y consolida un modelo sin derechos colectivos.
