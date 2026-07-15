El atajo municipal que explora la política bonaerense para destrabar las reelecciones indefinidas

Urnas Elecciones

La política bonaerense volvió a abrir una puerta que hasta hace pocos días parecía clausurada: permitir que cada Concejo Deliberante resuelva si su intendente puede buscar un tercer mandato consecutivo. La fórmula, que ganó terreno dentro del peronismo, trasladaría la decisión a los distritos y evitaría que la Legislatura sancione de manera directa el regreso de las reelecciones indefinidas.

Según pudo reconstruir este medio, la habilitación podría requerir una mayoría especial de dos tercios. Eso obligaría a los jefes comunales a negociar con bloques opositores, porque muchos controlan la mayoría simple, pero no reúnen por sí solos ese número. En despachos provinciales creen que esa condición podría hacer aceptable la propuesta para sectores de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza.

La discusión alcanza a 80 de los 135 intendentes bonaerenses que, con la legislación vigente, no podrían competir en 2027: 51 de Unión por la Patria, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza. Además, 28 de los 40 municipios del conurbano tienen jefes comunales comprendidos por la prohibición.

La salida municipal y el artículo 123

El argumento jurídico se apoya en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que obliga a las provincias a garantizar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Quienes impulsan la iniciativa sostienen que los Concejos podrían asumir esa definición como expresión de la autonomía local.

La alternativa exigiría modificar la ley sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que limitó a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, y también retocar la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La reforma aprobada en 2021 y promulgada en enero de 2022 fijó como primer período computable el iniciado en 2019: permitió nuevas candidaturas en 2023, pero bloqueó otra postulación en 2027 para quienes fueron reelegidos.

Elecciones 2025.

El radical Diego Garciarena, jefe del bloque de diputados de la UCR, promueve desde hace años que los Concejos resuelvan las reelecciones locales. En paralelo, el senador libertario Diego Valenzuela, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, impulsa una nueva Ley Orgánica para ampliar facultades administrativas, tributarias y financieras, aunque su espacio rechaza cambiar el límite de mandatos.

Valenzuela conversó con intendentes peronistas, entre ellos Julio Alak, de La Plata, y abrió el debate con los economistas Walter Rosales y Agustín Lodola, de la UNLP. Los especialistas señalaron que los municipios ejecutan cerca del 3% del gasto público y administran apenas el 1,2% de los recursos. El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, también propuso una bicameral de cinco diputados y cinco senadores para redactar una reforma integral de la norma de 1958, modificada 83 veces.

Massa, La Cámpora y la cuenta legislativa

El mayor obstáculo aparece dentro del peronismo. El Frente Renovador impulsó la restricción de 2016 y Sergio Massa evita quedar asociado a su derogación. Sin embargo, los intendentes calculan que podría acompañar una salida fundada en la autonomía municipal. Sus nueve diputados serían necesarios para acelerar el tratamiento y el exministro de Economía conserva diálogo con el sector libertario conocido como “liberblue”, referenciado en Carlos Kikuchi.

También falta conocer la posición de La Cámpora. La pelea entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof pesa sobre una reforma que beneficiaría principalmente a intendentes alineados con el gobernador. Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya se pronunciaron a favor de revisar la prohibición. Todavía no trascendió quién presentaría el proyecto del peronismo.

Sin posibilidad de reelegir, Federico Achával, de Pilar; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; y Gustavo Menéndez, de Merlo, comenzaron a mirar otros destinos. Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Julio Alak todavía conservan la posibilidad de un mandato adicional. Entre los de mayor permanencia figuran Mario Secco, Ricardo Curutchet, Héctor Olivera y el radical Miguel Ángel Lunghi, todos en funciones desde 2003.

Intendentes bonaerenses reclaman en el Congreso por el régimen de Zona Fría.

El costo que nadie quiere asumir

La fórmula de los Concejos también permitiría repartir responsabilidades. La senadora axelista Ayelén Durán presentó una iniciativa, pero el Poder Ejecutivo no envió un proyecto propio. Malena Galmarini, presidenta de la Comisión de Reforma Política del Senado, advirtió que cualquier cambio debería discutirse y aprobarse durante 2026.

Mientras algunos intendentes estudian recurrir a la Justicia, Francisco Echarren, de Castelli, ya llevó a la Corte Suprema su reclamo por la autonomía municipal e inició un proceso para dictar una Carta Orgánica local. “A la provincia no hay que dividirla ni regionalizarla. Tenemos que resolver las asimetrías con más Autonomía Municipal”, afirmó.

Federico Achával resumió la posición de los jefes comunales que buscan volver a competir: “Es un tema que definió la política y es la política la que lo tiene que solucionar. Si tu gestión no es buena, es la gente la que te saca o te pone”.