Flybondi retomó parcialmente sus vuelos después de permanecer casi dos semanas sin operaciones comerciales, aunque la reanudación no despejó las dudas sobre el futuro de la aerolínea low cost. La empresa mantiene una fuerte reducción de su actividad, trabajadores suspendidos, deudas con proveedores y reclamos judiciales.

El último vuelo comercial anterior a la paralización había sido realizado el 1° de julio, entre Buenos Aires y Puerto Iguazú. Durante los días siguientes solo se concretaron vuelos de prueba destinados a preservar condiciones mínimas de operatividad, mientras la compañía continuó ofreciendo pasajes a través de sus canales de venta.

La interrupción estuvo vinculada con problemas en los contratos de alquiler de aeronaves, deudas por tasas aeroportuarias y de navegación y dificultades para afrontar el pago anticipado del combustible. La empresa, que llegó a disponer de una flota mucho más amplia, quedó con una cantidad mínima de aviones operativos.

Suspensiones hasta septiembre y una operación reducida

Gran parte de los pilotos y tripulantes de cabina fueron notificados de suspensiones que se extenderían hasta el 30 de septiembre. El esquema contempla la posibilidad de convocarlos para cubrir servicios puntuales, según las necesidades de una operación que permanece limitada.

La crisis se había hecho evidente durante los meses anteriores. A comienzos de 2026, Flybondi llegó a operar cerca de 20 aeronaves por día, pero hacia junio su flota activa se había reducido a tres unidades.

La disminución de los vuelos se combinó con una sucesión de cancelaciones que afectó a miles de pasajeros y deterioró la confianza en la empresa. La aerolínea continuó vendiendo pasajes durante la paralización, aunque sin brindar explicaciones públicas detalladas sobre la normalización de los servicios.

La situación también alcanza a proveedores y exempleados. Entre los reclamos aparecen una solicitud de quiebra presentada por un hotel porteño por una deuda vinculada con el alojamiento de tripulaciones y un pedido de embargo impulsado por una empresa de transporte terrestre.

También se registran acciones promovidas por trabajadores desvinculados y empleados que habían acordado retiros voluntarios y denunciaron incumplimientos en los pagos.

Los cuestionamientos de Pablo Biró

Tras la reanudación de los vuelos, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, cuestionó con dureza el funcionamiento de la compañía y el papel de los organismos responsables de controlar la actividad aerocomercial.

El dirigente sostuvo que los problemas de Flybondi no comenzaron con la paralización de julio, sino que se arrastran desde los primeros años de funcionamiento de la aerolínea. También responsabilizó al Estado por lo que consideró una falta de controles efectivos.

“Flybondi llevó a la Argentina al lugar más berreta y es un milagro que no haya terminado peor”, afirmó Biró. El titular de APLA aseguró además que la compañía funcionó con irregularidades y calificó su modelo comercial como “un esquema Ponzi”.

Las declaraciones corresponden a la posición del dirigente gremial y se produjeron luego de que la empresa lograra retomar parte de sus operaciones tras 12 días sin vuelos comerciales.

Controles y sumarios administrativos

La Administración Nacional de Aviación Civil informó que intensificó las tareas de fiscalización sobre la aerolínea. Desde diciembre de 2024 se habrían realizado 36 inspecciones y auditorías, además de 17 controles en talleres.

Como resultado de esas actuaciones se iniciaron 22 sumarios administrativos que podrían derivar en nuevas sanciones. El escenario vuelve a colocar bajo análisis el alcance de los controles estatales y la capacidad de la empresa para sostener una operación regular.

La situación actual contrasta con el plan de expansión anunciado por Flybondi en diciembre de 2025. En ese momento, la empresa comunicó una inversión superior a los 1.700 millones de dólares para incorporar 35 aeronaves y ampliar su flota un 230%.

La reducción de aviones operativos, la acumulación de obligaciones impagas y la suspensión de personal muestran una realidad distante de esas proyecciones. La reanudación parcial de los vuelos evita por el momento una interrupción total, pero no resuelve los problemas financieros, laborales y operativos que atraviesa la compañía.

El futuro inmediato dependerá de la posibilidad de recuperar aeronaves, regularizar las deudas con proveedores y recomponer una programación estable. También quedará bajo seguimiento la situación de los pasajeros que compraron pasajes durante la paralización y la continuidad laboral del personal suspendido.