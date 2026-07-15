La experiencia de 2022 y el esquema de seguridad que analiza la Provincia para recibir a la Scaloneta

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La Provincia de Buenos Aires empezó a preparar el regreso de la Selección argentina antes de conocer hasta dónde llegará el equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. El Ministerio de Seguridad, conducido por Javier Alonso, ya diseñó el tramo bonaerense del operativo, pero todavía espera sentarse con la Nación y la Ciudad para acordar el recorrido, el reparto de responsabilidades y la modalidad definitiva del traslado.

Según pudo reconstruir este medio, hasta este martes no se habían producido contactos políticos entre Alonso, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y su par porteño, Horacio Giménez.

Tampoco había equipos técnicos trabajando en conjunto, de acuerdo con la versión bonaerense, pese a que desde la Casa Rosada se había dejado trascender que existían conversaciones preliminares entre las tres jurisdicciones. En La Plata aseguran que aguardarán hasta después de la semifinal de este miércoles frente a Inglaterra y que, si el jueves no reciben un llamado, tomarán la iniciativa.

La cápsula que prepara la Provincia

El esquema bonaerense toma como punto de partida el operativo desplegado en diciembre de 2022, aunque incorpora más medios específicos para acompañar a la delegación desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el predio de la AFA o el destino que finalmente se establezca. La magnitud dependerá del resultado deportivo y de si la Selección vuelve a disputar la final o se consagra campeona.

La planificación contempla cuatro de los doce helicópteros disponibles del Gobierno provincial, 220 motos y unos 400 agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Si Argentina obtiene el título, podrían agregarse otros 200 efectivos de esa fuerza para integrar la denominada “cápsula” de custodia alrededor de los jugadores.

El dispositivo aparece, por ahora, como una respuesta provincial anticipada frente a una coordinación nacional que aún no terminó de materializarse. El desafío es evitar que las diferencias políticas entre los gobiernos de Axel Kicillof, Javier Milei y Jorge Macri interfieran en una tarea que requiere mandos conectados, recorridos despejados y decisiones rápidas ante una concentración masiva.

La Selección Argentina atravesó la Autopista Ricchieri en dirección al predio de Ezeiza (2022)

La advertencia que dejó 2022

El antecedente inmediato explica la cautela. Tras la conquista de Qatar, Sergio Berni, entonces ministro bonaerense, coordinó el operativo con Aníbal Fernández, a cargo de Seguridad nacional, y Marcelo D’Alessandro, responsable del área en la Ciudad. La Provincia desplegó cerca de 3.000 policías, 64 móviles, 115 motos, camiones, camionetas de respuesta rápida, drones, ambulancias y equipos de asistencia.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria destinó otros 400 efectivos a la llegada en Ezeiza y la Policía Federal quedó a cargo del encapsulamiento del micro. El recorrido previsto incluía la autopista Riccheri, Dellepiane, la 25 de Mayo, la avenida 9 de Julio y el Obelisco, pero la movilización —estimada entre tres y cinco millones de personas— superó toda previsión.

El micro avanzó durante horas a paso de hombre y nunca llegó al centro porteño. Cerca de las 16, los futbolistas fueron trasladados en helicópteros desde Villa Lugano para sobrevolar los festejos. Nación, Provincia y Ciudad reconocieron que la multitud había desbordado el plan. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, agradeció luego a la gestión bonaerense y sostuvo que Berni había acompañado la recorrida “hasta la entrada a la Capital sin registrar ningún incidente”.

Inglaterra, el primer examen

Antes de discutir la vuelta de la Scaloneta, la Provincia tendrá este miércoles una prueba previa con la semifinal frente a Inglaterra, programada para las 16. La Policía bonaerense tiene identificados los puntos donde suelen concentrarse los festejos en los distintos municipios y prevé reforzar la atención por el peso histórico del rival y la instancia del torneo.

Monteoliva informó que la Nación trabaja con la Ciudad en torno al Obelisco y aseguró que las fuerzas federales están disponibles para acompañar. “Queremos que el festejo sea en paz”, afirmó. También destacó el intercambio de información con Estados Unidos sobre las restricciones de ingreso a los estadios y las medidas aplicadas durante el Mundial.

La ministra precisó que otros 13 argentinos fueron incorporados al registro durante el torneo por presuntos intentos de eludir controles, utilizar entradas falsas o protagonizar disturbios. A todos ellos se les aplicó una restricción administrativa de concurrencia en Estados Unidos y en la Argentina para cuando regresen al país.