Fiorini: “Cada vez más vecinos acceden a este servicio y dejan de preocuparse por las garrafas”

El alcalde Juan Fiorini recorrió las obras de extensión del servicio de gas natural realizadas en dicho sector que beneficiarán a unos 170 vecinos, y destacó la importancia de la planificación y la buena administración de la empresa Grupo Servicios Junín para avanzar con este servicio clave en distintos puntos de la ciudad.

Fiorini remarcó la relevancia de la cuarta planta reguladora de gas concretada durante la gestión de Pablo Petrecca, la cual posibilitó que se pueda extender el servicio de gas natural hasta puntos alejados del casco urbano como el PNLG, los barrios Real, Moya y Jardín y Cerrito Colorado, entre otros.

Fiorini manifestó que “nos pone muy contentos la extensión de la red de gas natural que se lleva adelante en distintos puntos de Junín, algo que hubiera sido impensable años atrás, pero que se pudo concretar gracias a la planificación por parte del Municipio durante la gestión del ex intendente Petrecca y que ahora continuamos nosotros”, y agregó: “Es muy satisfactorio saber que cada vez más vecinos acceden a este servicio que mejora la calidad de vida y dejan de renegar con las garrafas”.

Seguidamente, Fiorini expresó que “hace unos tres o cuatro años atrás junto con Pablo Torres tuvimos una reunión con vecinos de los barrios Palmar I y II quienes nos manifestaron la necesidad que había de extender el gas natural a este sector, y gracias a la planificación y concreción de la cuarta planta reguladora hoy podemos dar respuesta a este pedido”.

En continuidad, destacó “el compromiso y esfuerzo de todos los vecinos que formaron consorcios y también el funcionamiento de Grupo Servicios Junín, una empresa que es administrada como corresponde y que cuenta con la capacidad para llevar adelante este tipo de obras”.

“La concreción de la cuarta planta reguladora de gas por decisión en su momento del ex intendente Pablo Petrecca nos da hoy la posibilidad de seguir extendiendo el servicio de gas natural a distintos sectores de Junín, tanto dentro como fuera del casco urbano”, recalcó el jefe comunal y continuó: “Estamos haciendo obras en puntos muy alejados, como es el caso del Parque Natural Laguna de Gómez, y eso sin dudas que nos llena de orgullo porque seguimos brindando mejores servicios a la comunidad”.

Además, el alcalde juninense destacó que “también estamos avanzando con obras de cordón cuneta, asfalto y mejorado en distintos barrios de la ciudad, seguimos ampliando el servicio de alumbrado público con las luminarias LED y de esta forma estamos contribuyendo para que los vecinos de Junín cuenten con una mejor calidad de vida”.