Alessandro gestionó obras con ministros bonaerenses

El intendente Ricardo Alessandro mantuvo reuniones con funcionarios del gabinete provincial para avanzar en obras, programas y proyectos para el distrito. Además, el municipio oficializó la puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta y Respuesta Autónoma (SARA), una herramienta destinada a optimizar la atención de emergencias.
Municipales14 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de La Plata junto a integrantes del gabinete de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de coordinar acciones y avanzar en iniciativas destinadas a fortalecer el desarrollo del distrito.

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Por un lado, el jefe comunal se reunió con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con quien repasó la agenda administrativa local y los proyectos de desarrollo prioritarios para el municipio.

Asimismo, se concretó un encuentro con la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, donde se abordó la articulación de los diferentes programas provinciales en el territorio.

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Por otra parte, Alessandro se reunió con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, para evaluar el estado de las obras actualmente en ejecución y planificar nuevos proyectos.

Desde el municipio destacaron que, en un contexto económico complejo, estas gestiones permiten sostener el trabajo coordinado con la Provincia para impulsar obras públicas, fortalecer la inversión y acompañar el crecimiento de la comunidad.

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Salto oficializó la puesta en marcha del sistema SARA

En paralelo, el Municipio anunció que el Sistema de Alerta y Respuesta Autónoma (SARA) comenzó a funcionar oficialmente en todo el partido de Salto.

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La herramienta fue diseñada para optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia mediante una comunicación directa y coordinada entre Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el SAME y las fuerzas de seguridad.

El sistema busca reducir los tiempos de respuesta frente a cualquier urgencia que afecte a la comunidad y mejorar la coordinación operativa entre los distintos organismos que intervienen en este tipo de situaciones.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, el sistema SARA fue desarrollado íntegramente en Salto mediante el trabajo conjunto entre el Municipio, Bomberos Voluntarios, empresas privadas y el COE.

Entre sus principales características, el sistema incorpora un limnígrafo para el monitoreo permanente de los niveles del río, lo que permitirá contar con información en tiempo real para actuar con mayor rapidez ante eventuales contingencias hídricas.

Con esta incorporación, el municipio busca fortalecer la prevención y brindar una respuesta más eficiente frente a emergencias, complementando las gestiones que lleva adelante para continuar impulsando obras y programas junto al Gobierno bonaerense.

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