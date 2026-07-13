Barenghi: "Los argentinos somos un pueblo orgulloso de su historia"

Bragado conmemoró el Día de la Independencia con una multitudinaria participación de instituciones, trabajadores, integrantes de la comunidad educativa y vecinos que se acercaron a las calles céntricas de la ciudad.

La jornada organizada por el Municipio incluyó el acto oficial en la Plaza 25 de Mayo, el Solemne Tedeum en la Parroquia Santa Rosa de Lima y el Desfile Institucional por la calle Pellegrini y frente al Palacio Municipal.

Las actividades se desarrollaron para recordar el 210º aniversario del 9 de julio de 1816 y estuvieron atravesadas por una fuerte presencia comunitaria.

El acto oficial en la Plaza 25 de Mayo

La agenda comenzó durante la mañana con el acto protocolar encabezado por el intendente Sergio Barenghi.

El jefe comunal realizó el izamiento del Pabellón Nacional acompañado por la profesora Silvina Flores, reconocida referente de la cultura local.

Luego, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y escucharon las palabras alusivas de Patricia Barrios, directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 3.

El mensaje del Municipio

En representación del Municipio, el secretario de Hacienda, Juan Manuel Barenghi, fue el encargado de brindar el discurso oficial.

“Hace exactamente 210 años, comenzábamos a forjar nuestro propio camino, a decidir nuestro destino y a crear nuestros propios valores, nuestras propias costumbres, nuestra propia cultura, sin condicionamientos por parte de las reglas que imperaron en la época colonial”, expresó.

El funcionario también vinculó la celebración patria con la reciente participación popular en las calles tras el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol.

“Llegamos a este 9 de julio de 2026 en un contexto muy particular: el martes pasado, el pueblo bragadense salió a la calle a festejar un triunfo épico de nuestra Selección nacional en el Mundial de Fútbol y hoy, volvemos a colmar las calles para compartir un nuevo Desfile Institucional del Día de la Independencia”, remarcó.

“Los argentinos somos un pueblo orgulloso de su historia”

Durante su intervención, Juan Manuel Barenghi destacó la identificación de los argentinos con los símbolos nacionales y el acompañamiento de la comunidad de Bragado.

“Hace muy pocas horas, nuestro país demostró al mundo a través del deporte que los argentinos somos un pueblo orgulloso de su historia, de sus colores, de su bandera y de su gente. Y los bragadenses fuimos parte de esa fiesta popular que se replicó en todo el país”, afirmó.

Además, valoró la decisión del intendente de convocar a la comunidad a participar del desfile.

“Hoy, vamos a volver a demostrar que los bragadenses nos sentimos felices de formar parte de esta comunidad y que, a pesar de las dificultades que vivimos a nivel nacional, seguimos luchando para superar las adversidades”, aseguró.

Una convocatoria en torno a los valores compartidos

El secretario de Hacienda sostuvo que la importancia histórica de la fecha motivó una nueva convocatoria abierta a todos los vecinos.

“Esta fecha es muy trascendente para nuestra historia y por eso el intendente municipal ha decidido convocar a todos los bragadenses a unirnos una vez más en torno a los valores que nos unen y nos enorgullecen”, señaló.

Finalmente, concluyó: “Los invitamos a celebrar este momento, a disfrutar de todas las actividades, y a seguir reafirmando nuestra voluntad de seguir siendo una nación independiente, digna y cada día más grande, para toda la eternidad”.

Tedeum, folklore y desfile institucional

Tras el acto protocolar, se realizó el Solemne Tedeum en la Parroquia Santa Rosa de Lima, encabezado por el párroco Mariano Cortés.

Luego fue el turno de los ballets y las peñas folklóricas, que se presentaron frente al Palacio Municipal como parte de la celebración.

Minutos más tarde comenzó el Desfile Institucional, inaugurado por los Bomberos Voluntarios luego de recibir la autorización del intendente Sergio Barenghi.

Instituciones y trabajadores recorrieron las calles céntricas

A lo largo de las calles céntricas y frente al Palacio Municipal desfilaron las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y sociales, agrupaciones tradicionalistas y trabajadores municipales de las distintas áreas.

El público acompañó el paso de cada delegación con muestras de afecto y reconocimiento, en una jornada que volvió a reunir a buena parte de la comunidad de Bragado.

Además, durante las actividades se ofreció un desayuno patrio con chocolate caliente y tortas fritas, preparado por el Centro de Formación Laboral Nº 401.