El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, que dejó importantes definiciones para el distrito. Durante la reunión, ambos funcionarios abordaron la situación hídrica regional y las obras que están en marcha, con un enfoque particular en el acceso a la localidad de Irala y en el proyecto del Nodo Bragado.

El ministro informó al jefe comunal que, en los próximos días, se publicará el Decreto mediante el cual Bragado será incorporado a la Declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, en el marco de la Ley Nº 10.390. La medida regirá desde el 1º de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

Una vez que la Declaración entre en vigencia, los productores afectados podrán presentar sus Declaraciones Juradas (DDJJ) para acceder a los beneficios y medidas previstas por la normativa vigente en este tipo de situaciones.

Financiamiento para avanzar en el acceso a Irala

Otro punto central de la reunión fue la firma del convenio que permitirá avanzar en el segundo tramo de la obra de consolidado del acceso a Irala. La iniciativa se concretará mediante un aporte provincial cercano a los $50 millones, lo que permitirá continuar con una obra considerada clave para mejorar la transitabilidad y fortalecer la conexión con la localidad.

Además, el ministro Rodríguez transmitió al intendente el compromiso del Ministerio de continuar brindando asistencia para la reconstrucción de los caminos rurales afectados por la crisis hídrica, ya sea mediante aportes económicos o el envío de maquinaria.

El Nodo Bragado y su inclusión en el Presupuesto provincial

Durante el encuentro también se habló de la importancia de que las obras vinculadas al Nodo Bragado formen parte del Presupuesto 2026 de la Provincia. Según se remarcó, estos trabajos son fundamentales para lograr una solución de fondo a los problemas hídricos que afectan a la región, en especial a las zonas más comprometidas del distrito bragadense.

Presentación del Presupuesto y la Ordenanza Fiscal 2026

En paralelo a estos avances, el Municipio presentó este jueves los proyectos de Presupuesto y Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 ante el Honorable Concejo Deliberante. El secretario de Hacienda, Juan Manuel Barenghi, encabezó la presentación y destacó que “la presentación se realizó dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar una prórroga”.

El encuentro se llevó a cabo con el presidente del Concejo Deliberante, Germán Marini, quien recibió formalmente la documentación correspondiente al ejercicio del próximo año.

Barenghi remarcó que el cumplimiento de los plazos permitirá a los concejales contar con el tiempo adecuado para avanzar en el análisis y estudio de los proyectos. Con esta instancia cumplida, comienza ahora el debate legislativo sobre el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal que regirán durante 2026.

Se realizó el acto oficial por el 142º aniversario de Olascoaga

En otro orden, el municipio acompañó a los vecinos de Olascoaga en el acto oficial por los 142 de la localidad.

Participaron banderas de ceremonia de las instituciones educativas, responsables y personal de fuerzas de seguridad, Delegación, Unidad Sanitaria, autoridades municipales y miembros de la Antigua Comunidad Mapuche Melinao.

Tras entonar las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino, hubo reflexiones de Stella Maris Pérez, docente de la Escuela Primaria N°8, y el delegado de la localidad, Julio Cortés.

«Es una alegría que estemos hoy todos aquí. Vamos a seguir trabajando por Olascoaga», expresó Cortés, en el cierre del acto.