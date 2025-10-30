El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, participó de la reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado Subregión A2, que se realizó en el Salón de las Américas del Palacio Municipal de 9 de Julio, y reafirmó su respaldo a la inclusión del proyecto de obras Nodo Bragado en el Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en el marco de la crisis hídrica que afecta a la región, con la presencia del presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, y el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano.

Reconocimiento al impulso del intendente de Bragado

En el inicio de la reunión, Costamagna destacó “las gestiones del intendente Sergio Barenghi” para lograr que el proyecto del Nodo Bragado sea contemplado en el Presupuesto 2026.

“Hoy estamos en una situación de que se pueda avanzar, pero para eso necesitamos contar con los recursos, que están disponibles, porque se van a presentar en el Presupuesto 2026. Y en eso tenemos que agradecer a la gestión del intendente Sergio Barenghi, pero ahora necesitamos también el apoyo de los legisladores de las distintas fuerzas políticas”, expresó el titular del ADA.

“Las únicas obras que no sirven son las que no se hacen”

Durante su exposición, Barenghi reafirmó su acompañamiento al proyecto del Nodo Bragado y enfatizó la urgencia de avanzar con las obras hidráulicas.

“Recientemente, en Bragado, convocamos a un Comité de Seguimiento de la situación hídrica, en base a una Ordenanza del año 2001, aprobada durante la gestión del exintendente Orlando Costa. Aquel año, nuestra región sufrió una inundación muy importante”, recordó.

Y agregó: “Hoy, casi 25 años después, nuestra conclusión es que Bragado se va a inundar si no hacemos nada. El agua va a llegar de manera anárquica, va a inundar nuestros campos y va a convertir a nuestro casco urbano en una isla”.

“Por eso, tomamos la firme decisión de acompañar esta obra del Nodo Bragado, porque estamos convencidos de que las únicas obras que no sirven son las que no se hacen”, concluyó el jefe comunal.

En qué consiste el proyecto Nodo Bragado

El proyecto Nodo Bragado, elaborado por la consultora Evarsa a partir de un estudio solicitado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), contempla obras hidráulicas estratégicas para optimizar el manejo del agua en la región.

El plan incluye la ampliación de la sección del arroyo Saladillo y de los puentes viales y ferroviarios, para aumentar el caudal a 250 metros cúbicos por segundo. También se prevé el ensanche de la obra de vertido en la Laguna del Parque hacia el Arroyo Saladillo y el dragado de la Laguna del Parque.

Además, el canal de vinculación que recorre el norte de la ciudad será ampliado a 250 metros cúbicos por segundo, con una adecuación de la defensa urbana y el reemplazo de puentes viales y ferroviarios, bajo criterios de seguridad y sustentabilidad.