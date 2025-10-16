—Intendente, se conoció la noticia de que el "Nodo Bragado" finalmente fue incorporado al presupuesto 2026. ¿Qué significa para la ciudad?

Sí, en una reunión que mantuvimos el jueves pasado en la localidad de Carlos Casares con autoridades de Hidráulica y de la Autoridad del Agua (ADA) nos confirmaron que el "Nodo Bragado" está incluido en el presupuesto 2026. Es una obra realmente muy importante para nuestra comunidad y para toda la región. Va a posibilitar el escurrimiento del agua que ingresa a Bragado a través del río Salado en una proporción mucho mayor a la actual, lo que aliviará significativamente las posibilidades de inundación en nuestro distrito.

—Porque hoy Bragado funciona como una "olla receptora" del agua de la cuenca

Exactamente. Bragado recibe agua desde tres vertientes: el canal Mercante, el canal San Emilio y el Saladillo, que provienen de distintos puntos de nuestra provincia e incluso de provincias vecinas. En total, son casi dos millones de hectáreas incluidas en esa cuenca, que terminan desaguando en Bragado. Eso genera una problemática importante para nuestra comunidad.

Incluso los cascos urbanos han estado en riesgo cada vez que hubo grandes inundaciones. Si bien actualmente el casco urbano no está comprometido, hemos tenido episodios anteriores donde sí lo estuvo.

—En esa línea, el ministro bonaerense de Economía, Pablo López, señaló que el Gobierno nacional abandonó "el desarrollo y el bienestar social". Pensando en las obras que no ejecuta la administración de Javier Milei, ¿coincide con esos términos?

Sí, porque esta es una zona sumamente productiva, de donde se obtiene una parte importante de la riqueza del país, y está completamente abandonada, tanto en obras hídricas como viales. Tampoco se invierte lo recaudado en el fondo destinado a infraestructura vial, que proviene del combustible, y que el Gobierno nacional ha absorbido sin volcarlo en las obras necesarias. Todo eso hace muy difícil mejorar o proyectar mejoras en la producción. Por eso, coincido plenamente con el diagnóstico del ministro López.

—En este contexto, resulta aún más valorable la decisión política del Gobierno bonaerense de incluir este proyecto tras tantos años de espera

Sin dudas. Nosotros estamos muy agradecidos al Gobierno de la Provincia y lo estamos acompañando. En nuestro distrito se viene hablando de esta obra desde hace 25 años. Siempre hubo voces disonantes, pero nosotros impulsamos en Bragado dos talleres con participación de la comunidad y de localidades vecinas, para analizar y validar que la obra proyectada fuera realmente la necesaria.

