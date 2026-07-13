Nardini: "Recuperemos esa humanidad que nos quieren hacer perder"

El intendente de Malvinas Argentinas entregó 1989 nuevos diplomas a egresados del Centro Municipal de Estudios.
 
Municipales13 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

De la mano del intendente Leo Nardini, el municipio de Malvinas Argentinas hizo entrega de los diplomas de egresados a 1.989 estudiantes del primer cuatrimestre del Programa de Oficios y Salidas Laborales del Centro Municipal de Estudios en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines.

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El Centro Municipal de Estudios, dependiente de la Secretaría de Educación, fue creado para acercar a los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas la posibilidad de acceder a estudios de calidad y favorecer la inclusión laboral. 

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El intendente en su discurso resaltó: “A mí me hubiese encantado estar en su lugar, pero hace años no existía el Centro de Oficios, ni la voluntad política para crearlo ni de dar accesibilidad a la educación a quienes no pueden pagarla. El lugar era un depósito de autos. A nosotros nos pone orgullosos que gracias a su apoyo a la gestión pudimos llevar adelante este programa que les da una herramienta más para la vida y para la inserción laboral, que es lo más digno que puede tener una persona. Gracias por eso”.

En el Centro se dictan cursos como chef, pastelería, barbería, ayudante de sommelier, mecánica automotriz, carpintería, y los englobados en Malvinas Tech que ofrecen alternativas para empleos del futuro: Robótica, Programación, Inteligencia Artificial, Desarrollo de Videojuegos y Marketing Digital, entre muchas otras. Este 2026 se suma la novedad de que la certificación también está avalada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), jerarquizando y ampliando aún más las posibilidades reales de acceder a un empleo genuino.

Nardini transmitió un mensaje de valoración hacia lo comunitario y de esperanza para el futuro: “Hoy, en momentos donde todos buscan la discordia y la diferencia, aprovechen para compartir este logro, sentirse orgullosos. Abracémonos, démonos una palabra de aliento. Recuperemos esa humanidad que nos quieren hacer perder. Que no nos quiten la alegría de ser argentinos que quieren un futuro mejor. Es lo que queremos construir desde el municipio, y vamos a seguir trabajando para que ésta sea una política que perdure en el tiempo y sea cada vez mejor”.

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