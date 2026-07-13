Ianantuony explicó las medidas para cuidar los servicios esenciales

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, encabezó una reunión junto a su gabinete y representantes de los medios de comunicación para informar de manera directa la situación del Municipio y detallar las medidas adoptadas para sostener los servicios esenciales.

Durante el encuentro, el jefe comunal reconoció que existen demandas de la comunidad vinculadas con la seguridad, las calles y los servicios, y explicó cuáles son las prioridades de la gestión en un contexto económico complejo.

“Sabemos que faltan cosas y que hay reclamos justos sobre seguridad, calles y servicios. Por eso quiero contarles con qué recursos estamos trabajando día a día”, expresó Ianantuony.

Más recursos municipales para fortalecer la seguridad

Ianantuony aseguró que el Municipio redobló el esfuerzo destinado a la prevención y los patrullajes en todo el distrito.

Según precisó, la administración local cuadruplica cada mes el aporte provincial para la compra de combustible utilizado por los móviles de seguridad.

Además, la gestión incorporó nueve áreas de recorrida con fuerzas especiales y solicitó formalmente un juzgado de Garantías y un segundo fiscal para General Alvarado.

A estas acciones se suma la incorporación del distrito al programa Entramado, orientado a la prevención infanto-juvenil.

Una decisión política para sostener la salud pública

El intendente remarcó que la salud es el área que actualmente concentra el mayor esfuerzo económico y operativo del Municipio.

“La salud es, hoy, el tema que más nos ocupa y el que más esfuerzo nos exige de todo el municipio”, sostuvo.

Ianantuony explicó que decidió destinar la mayor parte del presupuesto municipal a garantizar la atención sanitaria de todos los habitantes del distrito.

“Esta es una decisión política que tomé como Intendente Municipal: destinar la mayor parte de nuestro presupuesto a la salud pública, para que ningún alvaradense se quede sin atención, tenga o no obra social o una prepaga”, afirmó.

Guardias y especialidades garantizadas

El jefe comunal indicó que los salarios de los trabajadores del sistema de salud representan el 50% de la masa salarial total del Municipio.

Esta inversión permite garantizar el funcionamiento de las guardias y la continuidad de las distintas especialidades médicas, en momentos en que una creciente cantidad de vecinos recurre al sistema público.

Administración responsable frente a la caída de ingresos

Ianantuony también brindó precisiones sobre las dificultades financieras que atraviesa el Municipio como consecuencia de la reducción de los recursos disponibles.

La cobrabilidad de las tasas se mantiene entre el 60% y el 66%, mientras que la recaudación registró una caída de hasta el 10% respecto del primer semestre de 2025.

A este escenario se suma una disminución de la coparticipación, relacionada con la caída general del consumo.

Ante esta situación, el Ejecutivo solicitó un adelanto transitorio de caja, aprobado por el Honorable Concejo Deliberante, que permitió garantizar el pago de los salarios municipales.

Menos horas extra y reducción de la estructura política

Como parte de las medidas de ordenamiento, la gestión municipal activó intimaciones por deudas de tasas, redujo un 40% las horas extra y achicó la planta política.

Las decisiones apuntan a cuidar los recursos públicos y concentrar el presupuesto en las áreas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, especialmente la salud y la seguridad.

Ianantuony valoró el compromiso de los vecinos

El intendente destacó la participación de la comunidad y agradeció a quienes se acercaron con propuestas para colaborar y mejorar las respuestas del Municipio.

“Necesitamos que este esfuerzo se acompañe también desde la comunidad. Y ya lo estamos viendo: muchos vecinos se acercaron con propuestas y ganas de sumar. Eso es exactamente lo que este momento necesita”, señaló.

Finalmente, Ianantuony subrayó la importancia del compromiso compartido para sostener los servicios prioritarios.

“Cada idea que llega, cada mano que se ofrece y cada vecino que cumple con sus tasas nos ayuda a sostener los servicios prioritarios y construir mejores respuestas para nuestro distrito”, concluyó.