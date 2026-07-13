Cascallares recorrió el nuevo SUM que será inaugurado en Longchamps

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad construido en el barrio La Arboleda de Rayo de Sol, en la localidad de Longchamps.

La obra, realizada de manera articulada entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ya se encuentra finalizada y será inaugurada oficialmente durante las próximas semanas.

Un edificio de más de 300 metros cuadrados

La recorrida se desarrolló en el marco del programa Brown Suma e incluyó la supervisión de distintas obras y servicios que se llevan adelante en Longchamps.

El nuevo SUM está ubicado en Aviadora Carola Lorenzini N° 3147, entre Boedo y Álvarez de Santa Clara. El edificio cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos, sanitarios propios y todos los servicios necesarios para el desarrollo de diferentes actividades.

El espacio permitirá acercar a la comunidad capacitaciones laborales, talleres y propuestas culturales, deportivas y sociales destinadas a miles de vecinos y vecinas de la zona.

Un espacio de integración y participación

Durante la visita, Cascallares destacó la importancia del trabajo conjunto con la administración provincial para ampliar la infraestructura comunitaria en el distrito.

“Seguimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia para generar más infraestructura que permita ampliar derechos y brindar nuevos espacios de encuentro para nuestros vecinos. Este nuevo SUM será un lugar de integración, formación y participación para toda la comunidad de Longchamps”, expresó.

La construcción fue impulsada con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof y del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

El primero de estas características en el distrito

Por su parte, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, explicó que se trata de una iniciativa inédita para el municipio.

“Es el primero de estos edificios que se construye en el distrito y sumará talleres y eventos de todo tipo”, remarcó la funcionaria.

La inauguración será en las próximas semanas

Desde el Municipio informaron que el SUM será inaugurado oficialmente en las próximas semanas.

Además, indicaron que oportunamente se dará a conocer el cronograma completo de talleres, servicios, actividades y propuestas que se desarrollarán en el nuevo espacio comunitario de Longchamps.