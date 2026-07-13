Rodríguez: "En un contexto donde alquilar es cada vez más difícil, el Estado Provincial está presente"

El alcalde de General Pinto, Fernando Rodríguez, recibió a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, junto a quien hizo entrega de 22 viviendas en la localidad de Iriarte.

En ese marco, Batakis destacó el trabajo entre la Provincia y el municipio para concretar las viviendas y valoró el compromiso cotidiano de quienes hicieron posible el proyecto.

"Todo lo que hoy estamos concretando tiene detrás el trabajo silencioso de muchos trabajadores y trabajadoras del Estado. Este sueño que hoy se hace realidad debe ser la puerta para concretar muchos más. Queremos que cada familia pueda confiar en el Estado provincial, en el municipio y en la política como herramienta para mejorar la vida de nuestro pueblo", afirmó.

A su turno, Alexis Guerrera sostuvo que la jornada representa "la materialización de sueños y el nacimiento de nuevas esperanzas para quienes todavía esperan acceder a la casa propia". Además, señaló que cada entrega de viviendas "demuestra el valor de la gestión pública y del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para transformar la realidad de las comunidades".

Por su parte, el intendente Fernando Rodríguez celebró que "22 nuevas familias pasan a ser propietarias a partir del día de la fecha" y remarcó que la entrega representa mucho más que una obra terminada.

"Estas viviendas dejan de ser cemento y ladrillos para convertirse en hogares. En un contexto donde alquilar es cada vez más difícil y acceder a un crédito hipotecario resulta prácticamente imposible, es el Estado el que vuelve a estar presente con respuestas concretas para las familias", expresó.

En General Pinto, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano continúa ampliando la política habitacional. A través del Programa Completar finalizará las 108 viviendas que habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional. Además de las 22 viviendas entregadas en Iriarte, la Provincia ya entregó otras 36 en el distrito, cuenta con 21 viviendas finalizadas próximas a adjudicarse en la ciudad cabecera y avanza con la construcción de otras 34 en la localidad de Germania.

Del acto también participó el subadministrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), Hernán Ralinqueo, junto a autoridades provinciales y municipales, trabajadores del organismo y vecinos de la localidad.