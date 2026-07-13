Mayra Mendoza habló de la tarea del peronismo de cara al 2027

La diputada provincial Mayra Mendoza fue la encargada de cerrar el 2º Encuentro de Mujeres Peronistas de la 8va Sección, bajo la consigna "¡Por Evita, con Cristina!". El evento tuvo lugar en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

“Somos más de 400 las que participamos en las comisiones, debatiendo, escuchándonos, construyendo colectivamente cuál es el camino de la militancia y cuál es la salida. Y siempre sabemos que la salida es colectiva, por eso somos todas las que estamos acá. Tenemos la enorme responsabilidad de representar a todo el conjunto”, dijo la legisladora.

“Somos parte de este sentimiento que nos caracteriza a quienes militamos por la justicia social, que es transformar las realidades injustas. Para nosotras eso es un sentido en nuestras vidas. Desde lo más chiquitito que vemos hasta lo más grande que puede ser la injusticia que hoy se vive en nuestro país, un hecho histórico de injusticia, que es el secuestro y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Mendoza y agregó “No nos tenemos que cansar de decirlo: Cristina es inocente y debe estar en libertad”.

"Para poder recuperar la Argentina, el proyecto de país, un modelo de gobierno que nos vuelva a incluir, lo primero que debemos hacer es una recomposición salarial y de las jubilaciones. Eso es lo que necesita el pueblo argentino. Volver a tener paritarias libres, volver a recuperar la capacidad de trabajo, que las industrias vuelvan a ver funcionando esas máquinas que hoy están paradas, y eso se genera con posibilidad de consumo y el consumo se genera con trabajadores con buenos sueldos. Eso es lo que tenemos que poder hacer en nuestro país cuando volvamos a ser gobierno", opinó.

“Y además, tenemos que saber que para recuperar las capacidades del Estado que están destruyendo desde hace 10 años a esta parte, hay que poder recuperar la capacidad de recaudación del Estado Nacional y esto es con más impuestos a los ricos. ¡Quienes más tienen, más pagan! Y quienes menos tienen, menos pagan, por supuesto", indicó Mayra Mendoza.

“Y por último y no menos importante, tiene que haber un planteo serio respecto a la reestructuración con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos. Siempre fuimos una fuerza política que se ha hecho cargo de la Argentina con todo lo que sucedía en el momento que asumíamos la responsabilidad, así lo hizo Néstor. Entonces, hay que tomar muy seriamente el planteo, que siempre lo dice Máximo Kirchner, de reestructurar una deuda que es ilegal, que también es injusta y que, por supuesto, no tiene nada que ver con mejorar la vida de nuestra gente, pero como somos responsables nos hacemos cargo”, sostuvo.

“Y para cumplir con deudas ajenas y externas, primero debemos cumplir con la deuda interna y con la deuda con los argentinos y con las argentinas. Para lograr todo esto es necesario formarse, debatir y hacer encuentros de estas mismas características, trabajando seriamente en una reforma judicial feminista para la Argentina. Porque con este poder mafioso que hoy opera en la Justicia, no hay posibilidad de país”, expresó Mayra Mendoza.

Y consideró “Es necesario que en la próxima campaña, que nuestra militancia cuerpo a cuerpo, como sabemos hacer nosotras, como tocamos puerta por puerta, como hablamos con cada vecino y vecina, en cada lugar donde nos toque militar, hay que hablar de estos de estos ejes, de estos cuatro ejes, de esto se trata la vida de todos y de todas: recomposición salarial, reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, reforma judicial y Cristina libre. Para todo eso, Cristina libre”.