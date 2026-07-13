Fiorini inauguró el complejo deportivo "Arena Pádel"

El Gobierno de Junín acompañó formalmente la apertura del nuevo complejo "Arena Pádel", un moderno espacio deportivo desarrollado desde cero por los emprendedores locales Lautaro Caggiano y Mariano Martignoni.

El intendente municipal Juan Fiorini destacó el valor estratégico de la inversión privada y el crecimiento de la infraestructura deportiva en el partido: "Qué lindo poder estar abriendo un nuevo espacio en Junín, nos pone muy contentos como gobierno que haya inauguraciones y que se abran puertas, porque detrás de cada comercio que se abre hay trabajo, oportunidades, inversión y apuesta, quiero agradecerles a Lauti y a Mariano por decidir apostar en Junín de esta manera, porque lo que lograron y construyeron de cero en un lugar donde no había nada es terriblemente imponente".

Además, el jefe comunal enfatizó el impacto regional del nuevo establecimiento y ratificó el compromiso municipal con las fuerzas productivas locales: "Junín tiene muchísimas disciplinas y el pádel es una de las que más viene creciendo, por lo que contar con un club de esta calidad, que cumple con todos los requisitos para realizar torneos importantes y ser uno de los más destacados de la región, nos llena de orgullo, felicitaciones por la inversión que hicieron y la dedicación que le pusieron; estoy seguro de que acá van a pasar cosas grandes porque entre todos estamos haciendo un Junín mejor".

Detalles del Complejo

La infraestructura de vanguardia cuenta con cuatro canchas panorámicas profesionales, un área de buffet, una sala de estar, vestuarios, estacionamiento propio y un local comercial exclusivo para la venta de indumentaria, paletas y accesorios especializados.

Con una fuerte impronta formativa y tecnológica, el predio albergará una escuela propia orientada al desarrollo de jugadores de todas las edades. Asimismo, el proyecto ya dispone de canales de comunicación automatizados para la reserva de turnos fijos, junto con una plataforma web institucional diseñada para gestionar el calendario de competencias oficiales, inscripciones a torneos y rankings en tiempo real.