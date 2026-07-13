Gray: "La estabilidad financiera que festeja el Gobierno nacional no llega a la economía real"

Desde sus redes sociales, el alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno de Javier Milei: "La estabilidad financiera que festeja el Gobierno nacional no llega a la economía real".

Gray

En ese sentido, alertó que "Las pymes y los comercios de barrio son los más afectados por un escenario donde caen los salarios, cae el empleo formal y el consumo no repunta".

Gray dijo que los datos son claros: la industria cayó casi un 6%. "El crecimiento actual se concentra solo en sectores extractivos (minería, petróleo, agro) que representan menos del 7% del empleo total. Su expansión no alcanza para compensar los puestos de trabajo que se pierden día a día", dijo.

En ese marco, Gray consideró "Necesitamos políticas activas que defiendan el mercado interno, fortalezcan a nuestras pequeñas y medianas empresas y pongan el foco en el bienestar de las argentinas y los argentinos".