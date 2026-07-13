Otermín lanzó el Instituto Comunidad junto a la Universidad de Lomas

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, presentó el Instituto Comunidad junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con el objetivo de crear un ámbito permanente de análisis, planificación estratégica y evaluación de políticas públicas.

La iniciativa buscará articular el trabajo entre el Municipio, la Universidad y la comunidad para diseñar propuestas de largo plazo y avanzar en la elaboración del primer Plan de Desarrollo Estratégico de Lomas de Zamora.

Un espacio para analizar y planificar políticas públicas

Durante la presentación, Otermín explicó que el Instituto fue creado para pensar el futuro del distrito mediante un trabajo conjunto entre los distintos sectores de la comunidad.

“Abrimos este nuevo ámbito de dedicación permanente al análisis, la planificación estratégica y la evaluación de políticas públicas porque queremos escribir el futuro de Lomas con la comunidad, la Universidad y el Municipio trabajando juntos”, expresó el jefe comunal.

En ese marco, agradeció a Diego Molea, Santiago Aragón y a toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la que definió como “la primera Universidad Nacional del Conurbano y un orgullo nacional”.

También reconoció a Aldana, Alfredo Fernández y a cada una de las personas que asumieron la responsabilidad de llevar adelante el proyecto.

Observatorios, datos e investigación aplicada

El Instituto Comunidad trabajará con herramientas orientadas a conocer en profundidad las problemáticas del territorio y desarrollar soluciones concretas.

Según explicó Otermín, se crearán observatorios para producir datos reales sobre Lomas de Zamora y se impulsarán investigaciones aplicadas para ofrecer respuestas innovadoras a los problemas de los barrios.

Además, se utilizará “un método estricto que transforme las demandas ciudadanas en proyectos viables”.

El objetivo final de la iniciativa será diseñar, por primera vez, el Plan de Desarrollo Estratégico de Lomas de Zamora.

El camino hacia el Bicentenario

El intendente vinculó la creación del Instituto con el próximo aniversario de la fundación del distrito y con la planificación de las próximas décadas.

“Lomas va a cumplir 165 años desde su fundación como Pueblo de la Paz, la Cultura y el Trabajo y como tenemos la ambición de hacer de esta tierra que tanto amamos el mejor lugar del mundo para vivir, queremos que el Camino al Bicentenario sea un tiempo que combine acción y reflexión”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la intención es que, al llegar ese momento, los vecinos puedan mirar hacia atrás “con la tranquilidad de saber que no fuimos indiferentes y que supimos parar la pelota en medio de la crisis para pensar el futuro”.

“Empieza un nuevo capítulo de la historia de Lomas”

Otermín aseguró que la creación del Instituto representa el comienzo de una nueva etapa para el distrito.

“Empieza un nuevo capítulo de la Historia de Lomas de Zamora”, afirmó.

Finalmente, destacó que la gestión continuará atendiendo las necesidades inmediatas, pero sin abandonar una mirada de largo plazo.

“Vamos a trabajar en la urgencia pero sin abandonar el deseo genuino de dejarles a nuestros hijos e hijas una ciudad mejor planificada, con profesionalismo, compromiso y, sobre todo, con amor por nuestra Casa Común y cada uno de los que la habitamos”, concluyó.