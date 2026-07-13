Curutchet: "Tenemos que seguir construyendo la Argentina día a día, entre lo ideal y lo posible”

El Municipio de Marcos Paz continúa avanzando con distintas intervenciones de infraestructura urbana, mientras refuerza sus servicios con la incorporación de nuevos móviles para la Policía Municipal y una ambulancia destinada al Hospital.

El intendente Ricardo Curutchet recorrió el entubado de Rivadavia Sur y brindó detalles sobre las obras de pavimento, desagües y mejoras viales que se desarrollan en diferentes sectores del distrito.

Las novedades fueron presentadas en el marco de una jornada comunitaria -por el 9 de Julio- realizada en la Plaza San Martín, que reunió a instituciones, fuerzas vivas y vecinos.

Nuevos móviles para fortalecer los servicios

Luego del acto protocolar y del tradicional desfile cívico institucional, el Municipio presentó nuevos móviles de la Policía Municipal y una ambulancia para el Hospital, entre otras incorporaciones.

La actividad contó con una importante participación de instituciones locales, fuerzas vivas y vecinos, una convocatoria que fue destacada por Curutchet.

“La plaza nos volvió a quedar chica”, expresó el intendente al referirse a la cantidad de personas que acompañaron la jornada.

Durante su mensaje, también planteó la necesidad de continuar construyendo respuestas concretas para la comunidad.

“Tenemos que seguir construyendo la Argentina día a día, entre lo ideal y lo posible”, afirmó.

Además, señaló que el desafío es “animarnos a romper moldes, incluir a todos y generar oportunidades, pero no con dichos, sino con hechos”.

Continúan las reparaciones de pavimento

En relación con el plan de obras, Curutchet confirmó que siguen adelante los trabajos de reparación del pavimento sobre la calle Libertad.

También informó que continúan las gestiones para intervenir en la calle French, a partir de un convenio alcanzado con la Provincia de Buenos Aires.

“El convenio con la Provincia ya fue confirmado y firmamos la solicitud del primer desembolso. Si el tiempo acompaña, en las próximas semanas avanzaremos con las conexiones y seguiremos reparando el asfalto afectado por la obra”, explicó.

Avanza el entubado de Rivadavia Sur

El intendente aseguró que el material necesario para completar el entubado de Rivadavia ya se encuentra disponible.

Según precisó, la empresa retomará próximamente el ritmo de los trabajos, con la expectativa de finalizar la intervención durante la primavera.

La obra apunta a mejorar el sistema de escurrimiento y la infraestructura de uno de los sectores alcanzados por los trabajos municipales.

Nuevas conexiones de desagües

Curutchet también anunció el inicio de una nueva conexión de desagües entre las calles Aristóbulo del Valle y Moreno.

El proyecto busca mejorar la circulación del agua y prevenir inconvenientes vinculados con las lluvias.

“Son pequeñas obras, pero de un peso específico muy importante, realizadas con fondos y esfuerzo municipal”, remarcó el jefe comunal.

Trabajos en los barrios

El intendente destacó que las obras se mantuvieron activas y mencionó los avances de la bicisenda en el barrio Malvinas y en el Bernasconi.

Estas intervenciones se suman a las tareas de pavimento, entubado y desagües que se desarrollan en distintos puntos de Marcos Paz.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorar los servicios destinados a los vecinos.