El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

“En un marco de emergencia económica y de crisis en el tejido productivo como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, necesitamos que la Legislatura nos brinde las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los y las bonaerenses”, afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof, al encabezar la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto 2026, Impositiva y Financiamiento.

“El presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones: debe comprender que no se los robó a este Gobernador, sino a todos los bonaerenses”, sostuvo Kicillof y agregó: “A esto se le suma una caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por sus políticas: estamos ante una situación inédita en la que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas”.

“Allí donde el Gobierno nacional abandona, el Gobierno provincial y los intendentes damos la cara todos los días: para ello, es imperioso contar con los instrumentos que nos permitan funcionar y refinanciar los vencimientos de deuda para que no recaigan sobre el presupuesto”, explicó el Gobernador y concluyó: “No vamos a cambiar nuestras prioridades y vamos a seguir trabajando para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

Curutchet acompañó al gobernador Kicillof en la presentación del paquete impositivo

Acompañamos a @Kicillofok en la presentación del presupuesto 2026. pic.twitter.com/ABTreulZNu — Ricardo Curutchet (@mmpcurutchet) November 3, 2025

El intendente municipal del distrito de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, acompañó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026. Al respecto, comentó desde sus redes sociales: "Acompañamos al gobernador Axel Kicillof en la presentación del presupuesto 2026. En un contexto realmente difícil, la Provincia quiere seguir haciendo obras en todo el territorio bonaerense y en Marcos Paz, continuar invirtiendo en salud y educación, en seguridad y en políticas públicas que sostengan la producción y protejan a los sectores más vulnerables".

"Para eso necesita la hoja de ruta que es el Presupuesto que debe ser tratado con razonabilidad en la Legislatura. Como así también de una Nación que, tal como denunció el Gobernador, retiene fondos que le pertenecen a la Provincia y nos afecta a todos", dijo el alcalde Ricardo Curutchet.

En ese sentido, el jefe comunal del distrito de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, también agregó en su cuenta de X (antes Twitter): "Además anunció una ley de financiamiento que crea el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos imprescindibles para cuidar a los vecinos y continuar haciendo obras de infraestructura que transforman nuestros distritos".